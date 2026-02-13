Phemex Astral Trading League (PATL) gaat live en bouwt een duurzaam seizoensgebonden handelsprogressiesysteem

APIA, Samoa, 13 februari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs die de gebruiker centraal stelt, onthult Phemex Astral Trading League (PATL), een permanent op sterrenbeelden gebaseerd competitieraamwerk dat herdefinieert hoe cryptoderivatenwedstrijden functioneren. In plaats van periodieke promotionele futures-handelswedstrijden te organiseren, heeft de beurs haar terugkerende dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse competities samengebracht in een gestructureerde, op seizoenen gebaseerde liga die is ontworpen voor continuïteit.

Phemex Astral Trading League (PATL) Goes Live, Building a Sustainable Seasonal Trading Progression System

Handelscompetities zijn gebruikelijk, maar de meeste belonen kortetermijnvolume in plaats van vaardigheidsontwikkeling. PATL is ontworpen als een op progressie gebaseerde liga die handelaren van elk niveau ten goede komt. Door dagelijkse ROI-ranglijsten, wekelijkse missies en maandelijkse klassementen te integreren, erkent de liga efficiëntie, consistentie en strategie, niet alleen kapitaalsomvang. Kleinere accounts kunnen concurreren op basis van prestatiepercentage, terwijl ervaren handelaren worden beloond voor gedisciplineerde uitvoering. Door concurrerende trajecten te diversifiëren, vermindert Phemex de afhankelijkheid van pure omzetwedstrijden en introduceert meerdere prestatieverhalen binnen één systeem.

Elk dierenriemseizoen heeft een uniek ontwerp en introduceert onderscheidende tools, mechanismen, incentives en een educatieve focus die aansluiten bij verschillende handelsarchetypen. Avontuurseizoenen kunnen geavanceerde instrumenten met leverage-educatie belichten, terwijl analytische seizoenen de nadruk leggen op gestructureerde strategie, waarbij duurzame groei wordt aangemoedigd boven volumegedreven deelname.

Het inaugurele seizoen, PATL:Aquarius Season, ontleent conceptueel inspiratie aan eigenschappen die met de waterman worden geassocieerd — logica, onafhankelijkheid en systeemgericht denken. De structuur benadrukt ROI-prestaties en consistentie boven uitvoering met hoge frequentie of directionele marktafhankelijkheid. Het seizoen heeft een totale prijzenpot van maximaal $ 450.000 en kenmerkende fysieke beloningen, waaronder een Tesla Model 3 en AirPods Max.

Federico Variola, CEO van Phemex, stelde PATL voor als infrastructuur in plaats van marketing. "De Phemex Astral Trading League is ontworpen rond de handelaar, niet alleen rond de transactie. In plaats van kortetermijnvolumepieken te belonen, creëren we een systeem dat vooruitgang, consistentie en vaardigheidsontwikkeling op elk niveau erkent. Of iemand nu net begint of al op schaal handelt, het doel is om een gestructureerd pad te bieden om strategie, discipline en ervaring in de loop van de tijd te verbeteren. Wij willen dat handelaren meegroeien met het platform — kennis opbouwen, de uitvoering verfijnen en seizoenen doorlopen op basis van bekwaamheid, niet alleen op basis van omvang. Duurzaam handelssucces komt voort uit leren en progressie, en dit raamwerk is ontworpen om die reis te ondersteunen. "

Door terugkerende competities te herstructureren tot een op sterrenbeelden gebaseerde liga, positioneert Phemex PATL als een duurzaam betrokkenheidsraamwerk dat prestatiestatistieken, seizoensidentiteit en community-erkenning samenbrengt in de dagelijkse derivatenervaring.

