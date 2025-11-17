Future With U: Phemex comemora seu 6º aniversário com crescimento de 66% de usuários e visão compartilhada

Principais destaques:

10 milhões de usuários em todo o mundo, marcando um crescimento de 66% em 2025

de usuários em todo o mundo, marcando um crescimento de em 2025 Volume de negociação à vista (Spot) subiu 122% , impulsionado por maior liquidez e engajamento do usuário

, impulsionado por maior liquidez e engajamento do usuário Volume de negociação de futuros aumentou 26% ano a ano

ano a ano 99,999% de tempo de atividade mantido por meio de grandes atualizações de sistema

de tempo de atividade mantido por meio de grandes atualizações de sistema Rebranding completo reforçando a missão da Phemex de colocar o usuário em primeiro lugar

APIA, Samoa, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, exchange de criptomoedas que prioriza o usuário, celebra seu 6º aniversário com o tema da campanha "Future With U" (Futuro Com Você). O marco segue um ano decisivo de transformação — desde um rebranding em grande escala até um crescimento recorde de usuários um aumento da segurança da plataforma — simbolizando a evolução da Phemex para uma marca com visão de futuro, resiliente e centrada no ser humano.

2025: Um ano de resiliência e crescimento

Futuro com você: a Phemex comemora seu 6º aniversário com um crescimento de 66% no número de usuários e uma visão compartilhada

O ano de 2025 foi crucial para a Phemex. Em resposta às mudanças nas condições de mercado e aos desafios operacionais internos, a exchange realizou uma revisão abrangente do sistema para fortalecer sua base técnica e de segurança. As atualizações incluíram proteção de carteira em várias camadas, monitoramento impulsionado por IA e mecanismos aprimorados de recuperação de desastres — todos implementados enquanto mantinham 99,999% de tempo de atividade.

Esta infraestrutura renovada lançou as bases para um forte desempenho de negócios. O número global de usuários aumentou 66%, o volume de negociação à vista mais que dobrou com um aumento de 122%, e a negociação de futuros subiu 26% ano a ano. Essas conquistas refletem a capacidade da Phemex de converter resiliência em crescimento, reforçando sua posição como uma das exchanges mais confiáveis e eficientes do setor.

Rebranding para o futuro: "Para você. Para o amanhã."

Este aniversário também acompanha o rebranding abrangente da Phemex. O rebranding definiu o que a Phemex representa: uma plataforma eficiente, transparente e com visão de futuro que capacita os usuários por meio de uma liberdade financeira mais inteligente. A identidade renovada, a linguagem visual e a abordagem de storytelling conectam a marca mais profundamente com os traders em todo o mundo.

"Future With U": Uma Campanha Sobre Progresso Compartilhado

A campanha de aniversário celebra seis anos de cocriação entre a Phemex e sua comunidade. Ela destaca como o feedback dos usuários influenciou continuamente a inovação da plataforma, desde negociação multiativos até ferramentas de ganhos on-chain, e olha para novas iniciativas que tornarão as finanças digitais ainda mais eficientes e inclusivas.

2026: Construindo o futuro, juntos

À medida que a Phemex avança para 2026, a exchange permanece firme no fortalecimento da base de sua infraestrutura. O próximo ano verá um investimento contínuo em inovação de segurança. A Phemex aprimorará ainda mais a experiência geral do usuário, a escalabilidade e a confiabilidade do sistema, garantindo desempenho máximo e tempo de inatividade próximo de zero, mesmo em meio ao aumento da atividade de negociação global.

Além da infraestrutura, a Phemex visa expandir seu ecossistema por meio da inovação de produtos e do desenvolvimento de marca. Em 2026, a empresa refinará suas ofertas principais, spot (à vista), futuros, copy trading e earn (ganhos), enquanto integra mais ferramentas on-chain e recursos de gerenciamento de ativos cruzados. No que se refere à marca, a Phemex continuará fortalecendo sua presença por meio de campanhas localizadas, conteúdo educacional e engajamento comunitário, levando sua filosofia de priorizar o usuário para mercados em todo o mundo.

Federico Variola, CEO da Phemex, comentou: "Nossa jornada este ano reafirmou um princípio central: a verdadeira resiliência é projetada, não herdada. Tomamos a decisão estratégica de tratar cada desafio como um catalisador. Essa transformação interna, espelhada pelo nosso rebranding externo, foi a base sobre a qual alcançamos um crescimento recorde. Nosso 'Future With U' não é apenas um tema — é nosso plano operacional, significando que nossas maiores inovações continuarão a surgir da solução de problemas reais dos usuários com confiabilidade de nível institucional."

Olhando para o futuro: a história continua

Após seis anos, a Phemex está em uma nova linha de partida. O rebranding e o aniversário juntos sinalizam mais do que marcos — eles definem o início de um movimento mais amplo em direção a um futuro cripto mais inclusivo, inteligente e humano. Com campanhas e celebrações futuras ao longo da temporada, a Phemex convida sua comunidade global a se juntar para moldar o que está por vir.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma exchange de criptomoedas que prioriza o usuário, com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para mais informações, visite: https://phemex.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823637/Phemex_photo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

FONTE Phemex