Phemex enciende el frenesí bursátil de fin de año con la Futures Apex Competition, con un premio de 450.000 dólares
05 dic, 2025, 12:09 GMT
APIA, Samoa, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció la segunda edición de su competencia Futures Trading Apex Competition, un desafío mundial de fin de año que se celebrará del 4 al 31 de diciembre de 2025 con un premio total de 450.000 USDT. El evento refuerza el compromiso de Phemex de crear un ecosistema de derivados dinámico y gratificante para los operadores de todo el mundo.
Diseñada para celebrar la diversidad de la comunidad Phemex, la estructura de la competencia garantiza la inclusión de los operadores de todos los estilos y niveles. Este sistema de doble vía permite que los nuevos miembros de la comunidad brillen junto a los veteranos más experimentados, con el 30 % del pozo de premios dedicado específicamente a los recién llegados.
Aspectos destacados del evento:
- Recompensas dinámicas para la comunidad: los pozos de premios para las clasificaciones semanales y mensuales se desbloquean de forma dinámica en función del volumen total de operaciones, lo que fomenta la participación colectiva.
- Participación diaria: los operadores pueden participar en 28 batallas diarias de ROI, cada una con un fondo fijo de 2.000 USDT y un volumen mínimo de entrada de 1.000 USDT, lo que ofrece oportunidades constantes para clasificar y ganar.
- Experiencia gamificada: cuatro ciclos de misiones Mystery Box por valor de 94.000 USDT añaden un toque gamificado y divertido a la competencia. Los operadores pueden cobrar bonos de ETH, oro y de otro tipo. Las tareas se actualizan en cada ciclo, lo que permite a los participantes activos ganar hasta 13 cajas durante todo el evento.
Acerca de Phemex
Phemex fue fundada en 2019 y es la primera bolsa de criptomonedas que cuenta con la confianza de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.
