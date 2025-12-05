APIA, Samoa, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció la segunda edición de su competencia Futures Trading Apex Competition, un desafío mundial de fin de año que se celebrará del 4 al 31 de diciembre de 2025 con un premio total de 450.000 USDT. El evento refuerza el compromiso de Phemex de crear un ecosistema de derivados dinámico y gratificante para los operadores de todo el mundo.

Phemex enciende el frenesí bursátil de fin de año con la Futures Apex Competition, con un premio de 450.000 dólares (PRNewsfoto/Phemex)

Diseñada para celebrar la diversidad de la comunidad Phemex, la estructura de la competencia garantiza la inclusión de los operadores de todos los estilos y niveles. Este sistema de doble vía permite que los nuevos miembros de la comunidad brillen junto a los veteranos más experimentados, con el 30 % del pozo de premios dedicado específicamente a los recién llegados.

Aspectos destacados del evento:

Recompensas dinámicas para la comunidad: los pozos de premios para las clasificaciones semanales y mensuales se desbloquean de forma dinámica en función del volumen total de operaciones, lo que fomenta la participación colectiva.

los pozos de premios para las clasificaciones semanales y mensuales se desbloquean de forma dinámica en función del volumen total de operaciones, lo que fomenta la participación colectiva. Participación diaria: los operadores pueden participar en 28 batallas diarias de ROI, cada una con un fondo fijo de 2.000 USDT y un volumen mínimo de entrada de 1.000 USDT, lo que ofrece oportunidades constantes para clasificar y ganar.

los operadores pueden participar en 28 batallas diarias de ROI, cada una con un fondo fijo de 2.000 USDT y un volumen mínimo de entrada de 1.000 USDT, lo que ofrece oportunidades constantes para clasificar y ganar. Experiencia gamificada: cuatro ciclos de misiones Mystery Box por valor de 94.000 USDT añaden un toque gamificado y divertido a la competencia. Los operadores pueden cobrar bonos de ETH, oro y de otro tipo. Las tareas se actualizan en cada ciclo, lo que permite a los participantes activos ganar hasta 13 cajas durante todo el evento.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera bolsa de criptomonedas que cuenta con la confianza de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838617/Phemex_Ignites_Year_End_Trading_Frenzy_with__450_000_Futures_Apex_Competition.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5656187/Phemex_Logo.jpg

