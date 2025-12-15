Plataforma oficial de streaming do Games of the Future Abu Dhabi 2025, com patrocínio da ADNOC, é lançada antes da abertura das competições

Fãs de todo o mundo poderão vivenciar o Games of the Future como nunca antes, com o início da competição de MOBA PC.Dota 2 em Abu Dhabi

DUBAI, EAU, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phygital International, promotora global dos esportes phygital, anuncia hoje o lançamento oficial da Plataforma OTT GOTF, o destino de streaming dedicado ao Games of the Future 2025 Abu Dhabi, com patrocínio da ADNOC (GOTF 2025). A plataforma entra no ar juntamente com o início das competições deste ano, com sua primeira transmissão apresentando as rodadas de abertura da modalidade MOBA PC.Dota 2, no dia 14 de dezembro, a partir da Pixoul Gaming, em Abu Dhabi.

Acessível em https://tv.gofuture.games, o novo hub de streaming funciona como a casa digital central para transmissões ao vivo, reprises completas dos eventos, melhores momentos e conteúdos exclusivos dos bastidores, abrangendo todas as modalidades do GOTF 2025.

Projetada para acessibilidade global e engajamento ao longo de todo o ano, a plataforma permite que fãs em qualquer lugar assistam a todas as partidas ao vivo, acessem reprises completas a qualquer momento e aproveitem conteúdos curtos curados, otimizados para redes sociais e dispositivos móveis.

Operada de ponta a ponta pela parceira tecnológica Asport, a Plataforma OTT GOTF integra transmissão avançada baseada em nuvem, navegação fluida e ferramentas de criação de destaques em tempo real para elevar a experiência dos fãs. Esses recursos dão suporte a uma narração mais rica em todos os canais e consolidam a tv.gofuture.games como a casa digital de longo prazo do esporte phygital.

Competição de MOBA PC.Dota 2 inaugura a plataforma

O lançamento coincide com os preparativos para um início espetacular dos Jogos, já que a competição de MOBA PC.Dota 2 reúne jogadores icônicos, lendas consagradas e estrelas regionais em ascensão, prometendo uma das formações mais competitivas da história do evento. Todas as partidas da modalidade serão transmitidas ao vivo em https://tv.gofuture.games.

As equipes confirmadas incluem E7, Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings, Team Phoenix, Nigma Galaxy, Win e TraBoTeam, cada uma trazendo uma combinação distinta de jogadores profissionais de elite e personalidades influentes do universo gamer. Um dos principais competidores será Xu "BurNIng" Zhilei, que atuará pela equipe Paper Tigers e é amplamente considerado um dos maiores jogadores de carry da história do Dota 2.

Com um elenco internacional tão forte, os fãs podem esperar choques de estilos de jogo, zebras imprevisíveis e novas rivalidades, preparando o cenário para um dos grandes destaques do GOTF 2025.

Após a fase inicial de grupos, a competição avança para uma fase de playoffs em formato de dupla eliminação completa, culminando em confrontos decisivos melhor de três nos dias 18 e 19 de dezembro, no ADNEC, onde as equipes disputarão uma vaga na final e a chance de glória internacional.

Comentando o lançamento da plataforma, Nis Hatt, CEO da Phygital International, afirmou: "A Plataforma OTT GOTF representa um marco importante em nossa missão de levar o esporte phygital a um público global. Este destino digital de classe mundial destaca a energia, a inovação e a inclusão que estão no centro do Games of the Future. Com o Dota 2 abrindo as competições amanhã, estamos entusiasmados em oferecer a milhões de fãs uma nova forma de vivenciar ao vivo cada momento dos Jogos deste ano."

Rede crescente de parceiros globais de transmissão

Além da Plataforma OTT GOTF, os fãs podem acompanhar o Games of the Future Abu Dhabi 2025, com patrocínio da ADNOC, por meio de uma rede crescente de parceiros internacionais de direitos de mídia e transmissão, garantindo que o público ao redor do mundo possa assistir a toda a ação.

Nos Estados Unidos, a cobertura estará disponível pela ESR TV, a principal rede de games e eSports, que alcança o público mainstream por meio de plataformas como Apple TV, Sling e Amazon Prime Video Channels. Na América Latina, FOX Sports Mexico e Zapping oferecerão transmissões em inglês e espanhol em toda a região.

Em plataformas com foco mobile, a Bigo Live atuará como um hub interativo de streaming em tempo real, oferecendo janelas de competições ao vivo, co-transmissões conduzidas por criadores e reações geradas pelos fãs. Com forte adoção pela Geração Z e por criadores globais, a Bigo Live leva os Jogos diretamente para a cultura de visualização participativa. Complementando essa iniciativa, a Likee amplificará a emoção e a energia do GOTF 2025 por meio de narrativas em vídeos curtos, transformando momentos de destaque em histórias compartilháveis.

Esses parceiros se somam a uma cobertura de transmissão já confirmada, que inclui Sportworld e BIGG TV na região EMEA, Huya e SOOP na Ásia, e StarTimes e TV BRICS na África.

"Com essas importantes adições à nossa rede de transmissão, temos grande orgulho em garantir que o Games of the Future Abu Dhabi 2025, com patrocínio da ADNOC, seja acessível ao público do mundo inteiro. Estamos entregando uma plataforma multirregional e multigeracional que corresponde à escala e à inovação do esporte phygital", acrescentou Hatt.

Os ingressos para o Games of the Future Abu Dhabi 2025, com patrocínio da ADNOC, já estão à venda em www.gotfabudhabi.com. Os fãs também podem acompanhar todas as últimas atualizações e conteúdos dos bastidores no Instagram, em @gamesofthefutureofficial e @gotfabudhabi.

