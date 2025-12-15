由 ADNOC 提供技術支援的 Games of the Future Abu Dhabi 2025（2025 年阿布札比未來運動會）官方直播平台，於賽事開幕前正式上線

全球玩家將以前所未有的方式體驗 Games of the Future（未來運動會）Moba PC.Dota 2 組別賽事於阿布札比揭幕

阿聯酋杜拜2025年12月15日 /美通社/ -- 全球 phygital 運動推廣機構 Phygital International 今日宣佈，由阿布札比國家石油公司 (ADNOC) 全力支持的 Games of the Future Abu Dhabi 2025（2025 年阿布札比未來運動會）(GOTF 2025) 專屬現場直播平台 —— GOTF OTT Platform 正式上線。隨著本屆賽事揭幕，該平台正式上線，首場直播將於 12 月 14 日從阿布札比 Pixoul Gaming 傳送 Moba PC.Dota 2 組別的開幕賽事。

全新串流平台現已上線，網址為 https://tv.gofuture.games，此數碼中心將匯集所有 GOTF 2025 賽事的現場直播、完整賽事重播、精彩片段及獨家幕後花絮，成為觀賽的核心數碼據點。

該平台專為全球接達性和全年參與度而設計，使各地的球迷都可以直播觀看每場比賽，隨時重新觀看完整的重播，並享受針對社交和移動觀看最佳化的精選短內容。

GOTF OTT 平台由技術合作夥伴 Asport 提供端對端支持，集成了先進的雲端廣播，無縫導航和即時亮點創建工具，以提高粉絲體驗。這些功能支援跨所有渠道呈現更豐富的故事敘述，並確立 tv.gofuture.games 作為 phygital 運動的長期數碼家園。

Moba PC.Dota 2 競賽平台啟動

本次賽事的啟動正值奧運盛典的籌備階段，MOBA PC.Dota 2 的競技盛會將匯聚傳奇巨星、經典名將與新興地區新星，打造賽事史上最具競爭力的陣容之一。該組別賽事的所有比賽將在 https://tv.gofuture.games 上直播。

參賽隊伍包括 E7、Paper Tigers、Legends Rebooted, Vikings、Team Phoenix、Nigma Galaxy、Win 以及 TraBoTeam，每支隊伍皆匯聚頂尖職業選手與具影響力的電競名人，組成獨樹一幟的陣容。其中頂尖選手徐志雷 (BurNIng) 將代表 Paper Tigers 出戰，他獲公認為 Dota 2 史上最偉大的核心選手之一。

面對如此星光熠熠的國際陣容，粉絲可期待碰撞激烈的戰術風格、難以預測的爆冷門，以及嶄新的對抗關係，這將為 GOTF 2025 的重頭戲之一奠定舞台。

小組賽揭幕後，賽事將進入完整的雙敗淘汰制季後賽階段，並於 12 月 18 日至 19 日在阿布札比國家展覽中心 (ADNEC) 上演高潮迭起的三戰兩勝制對決。各隊將在此爭奪決賽席位，角逐國際榮耀。

針對該平台的推出，Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示：「GOTF OTT Platform 標誌著我們將 phygital 運動帶給全球觀眾的使命邁出重大里程碑。」這個世界級的數碼目的地，展示了 Games of the Future（未來運動會）核心的能量、創新和包容性。隨著 Dota 2 賽事明日揭幕，我們興奮地為數百萬粉絲提供全新方式，讓您即時體驗本屆賽事的每個精彩瞬間。」

不斷成長的全球廣播合作夥伴網絡

除了 GOTF OTT Platform 外，球迷可透過日益擴大的國際媒體版權與轉播夥伴網絡，追蹤由阿布札比國家石油公司 (ADNOC) 呈獻的 Games of the Future Abu Dhabi 2025（2025 年阿布札比未來運動會），確保全球觀眾皆能掌握賽事精彩瞬間。

在美國，ESR TV 將通過領先的遊戲和電子競技網絡提供覆蓋範圍，通過 Apple TV、Sling 和 Amazon Prime 視頻頻道等平台接觸主流觀眾。在整個拉丁美洲地區， FOX Sports MexicoZapping 將同步提供英語及西班牙語雙語轉播服務。

在流動優先平台上，Bigo Live 將作為互動式即時串流樞紐，提供直播競賽窗口、創作者主導的協作現場直播，以及粉絲自發的即時反應。憑藉 Z 世代與全球創作者的強力採用，Bigo Live 將遊戲直接融入參與式觀賞直播文化。與此相輔相成，Likee 將透過短影片敘事放大 GOTF 2025 的激情與能量，將精彩瞬間轉化為可分享的故事。

這些合作夥伴基於已經確認的廣播足跡，包括歐洲地區的 Sportworld 和 BIGG TV ，亞洲的 Huya 和 SOOP，以及非洲的 StarTimes 和 TV BRICS。

「通過我們的廣播網絡的這些重要新增，我們非常自豪地確保由 ADNOC 提供技術支援的 Games of the Future Abu Dhabi 2025（2025 年阿布札比未來運動會）可供全球觀眾接達。我們正在提供符合 phygital 運動規模和創新性的多區域和多代平台。」Hatt 補充說。

由 ADNOC 提供技術支援的 Games of the Future Abu Dhabi 2025（2025 年阿布札比未來運動會）門票現已在 www.gotfabudhabi.com 發售。粉絲亦可透過 Instagram 追蹤 @gamesofthefutureofficial@gotfabudhabi 帳號，掌握所有最新動態與幕後花絮。

Phygital International (PI) 簡介：
Phygital International（數碼體育國際）是全球數碼體育運動的推廣公司，致力於體育創新和重新定義運動賽事。該公司是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://Phygitalinternational.com

Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：
Games of the Future（未來運動會）是國際年度盛事，融合實體世界與數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽雲集來自全球各地的新一代 phygital 運動英雄，而於各式各樣 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025 將於阿聯酋阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026 將於哈薩克阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽： https://gofuture.games/ 

聯絡方法：[email protected] 

