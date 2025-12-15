La plataforma oficial de streaming para Games of the Future Abu Dabi 2025, impulsada por ADNOC, se lanza antes de su inauguración

Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de Games of the Future (GOTF) como nunca antes con el inicio de MOBA PC. Dota 2 en Abu Dabi

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, el promotor mundial de deportes phygital, anuncia hoy el lanzamiento oficial de la plataforma GOTF OTT, el lugar de streaming dedicado para Games of the Future 2025 Abu Dhabi impulsado por ADNOC (GOTF 2025). La plataforma se pone en marcha a tiempo para la competencia de este año, y su primera transmisión será las rondas de inauguración del MOBA PC. Dota 2, el 14 de diciembre desde Pixoul Gaming en Abu Dabi.

Se puede acceder al nuevo centro de streaming en https://tv.gofuture.games, el cual sirve como sede digital central para transmisiones en vivo, repeticiones completas de eventos, momentos destacados y contenido exclusivo detrás de cámaras que abarcan todas las disciplinas de GOTF 2025.

La plataforma está diseñada para ofrecer acceso y participación a nivel mundial durante todo el año y permite a los aficionados de todo el mundo ver cada partido en vivo, volver a ver las repeticiones completas en cualquier momento y disfrutar de contenido de formato corto optimizado para verlo en redes sociales y dispositivos móviles.

Impulsada de principio a fin por el socio tecnológico Asport, la plataforma de streaming GOTF OTT integra transmisión avanzada basada en la nube, navegación fluida y herramientas de creación de destacados en tiempo real para mejorar la experiencia de los aficionados. Estas capacidades respaldan una narración más rica en todos los canales y establecen a tv.gofuture.games como el hogar digital para el deporte digital alargo plazo.

Moba PC. Dota 2 lanzará la plataforma

El lanzamiento coincide con los preparativos para un comienzo espectacular de los juegos, empezando con MOBA PC. Dota 2 la cual reúne a jugadores icónicos, leyendas célebres y estrellas regionales en ascenso para lo que promete ser una de las alineaciones más competitivas de la historia del evento. Todos los partidos de la disciplina se transmitirán en vivo en https://tv.gofuture.games.

Entre los equipos que competirán se encuentran E7, Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings, Team Phoenix, Nigma Galaxy, Win y TraBoTeam, cada uno con una mezcla distintiva de jugadores profesionales de élite y personalidades influyentes de los juegos. Uno de los principales competidores será Xu "BurNIng" Zhilei, que jugará en el equipo Paper Tigers y que es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores carry en la historia de Dota 2.

Con un panorama internacional tan competitivo, los aficionados verán estilos de juego contrapuestos, sorpresas impredecibles y nuevos rivales, lo que prepara el escenario para una de las obras maestras principales de GOTF 2025.

Después de la inaguracion con la Fase de Grupos, la competencia avanza a un grupo completo de eliminatorias de doble eliminación, que culmina con los enfrentamientos al mejor de tres partidos de alto nivel, los días 18 y 19 de diciembre en el ADNEC, donde los equipos lucharán por un lugar en la final y una oportunidad por la gloria internacional.

Al comentar sobre el lanzamiento de la plataforma, Nis Hatt, director ejecutivo de Phygital International, declaró: "La plataforma GOTF OTT marca un hito importante en nuestra misión de llevar el deporte phygital a una audiencia mundial. Este destino digital de primer nivel muestra que la energía, la innovación y la inclusión son la esencia misma de Games of the Future. Dota 2 inaugurará la competencia mañana, con lo que nos complace ofrecer a millones de aficionados una nueva forma de experimentar cada momento de los juegos de este año en vivo".

Creciente red de colaboradores para su transmisión en todo el mundo

Además de la plataforma GOTF OTT, los aficionados podrán seguir Games of the Future Abu Dhabi 2025 impulsados por ADNOC a través de una creciente red de colaboradores internacionales de derechos para los medios y de transmisión, lo que garantiza que los aficionados de todo el mundo podrán ver toda la acción.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible mediante ESR TV, red líder de juegos y deportes electrónicos que llega al público general por medio de plataformas como Apple TV, Sling y los canales de Amazon Prime. En toda América Latina, FOX Sports Mexico y Zapping ofrecerán transmisiones en inglés y español en toda la región.

En las plataformas móviles, Bigo Live actuará como un centro interactivo de streaming en tiempo real, que ofrecerá momentos de la competencia en vivo, transmisiones conjuntas dirigidas por creadores y reacciones generadas por los aficionados. Bigo Live ha sido adoptada en gran medida por la generación Z y los creadores a nivel mundial, lo que lleva los juegos directamente a la cultura de visualización participativa. Como complemento, Likee ampliará la emoción y la energía de GOTF 2025 con la narración en video de formato corto, que transformará los momentos destacados en narrativas que se podrán compartir.

Entre los colaboradores que ya han confirmado su presencia para la transmisión se encuentran Sportworld y BIGG TV en EMEA, Huya y SOOP en Asia y StarTimes y TV BRICS en todo África.

"Con estas incorporaciones importantes a nuestra red de transmisión, nos enorgullece garantizar que Games of the Future Abu Dhabi 2025 impulsados por ADNOC serán accesibles para audiencias de todo el mundo. Estamos ofreciendo una plataforma multirregional y multigeneracional que coincide con la escala y la innovación del deporte phygital", agregó Hatt.

Las entradas para Games of the Future Abu Dhabi 2025 impulsados por ADNOC ya están a la venta en www.gotfabudhabi.com. Además, los aficionados pueden seguir las últimas actualizaciones y el contenido de detrás de cámaras en Instagram en @gamesofthefutureofficial y @gotfabudhabi.

