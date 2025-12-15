إطلاق منصة البث الرسمية لحدث Games of the Future Abu Dhabi 2025 (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية شركة ADNOC قُبَيل افتتاح المنافسة

المشجعون العالميون على موعد مع Games of the Future (ألعاب المستقبل) كما لم يروها من قبل مع انطلاق منافسات MOBA PC.Dota 2 في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Phygital International، المروّج العالمي لرياضات phygital، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمنصة GOTF OTT، الوجهة المخصصة لبث حدث Games of the Future 2025 Abu Dhabi (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية شركة ADNOC (GOTF 2025). تنطلق المنصة بالتزامن مع بداية منافسة هذا العام، حيث يتضمن أول بث مباشر الجولات الافتتاحية لتخصص MOBA PC.Dota 2 يوم 14 ديسمبر من مركز Pixoul Gaming في أبوظبي.

يمكن الوصول إلى منصة البث الجديدة عبر: https://tv.gofuture.games، وتعمل كموطن رقمي مركزي للبثوث المباشرة، ومشاهدة الإعادات الكاملة للحدث، وأبرز اللقطات، والمحتوى الحصري للكواليس لكافة تخصصات GOTF 2025 (ألعاب المستقبل).

صُممت المنصة لتكون متاحة عالميًا وتوفر تفاعلًا على مدار العام، حيث تتيح للمشجعين في مختلف أنحاء العالم متابعة جميع المباريات مباشرة، والعودة لمشاهدة الإعادات الكاملة في أي وقت، والاستمتاع بمحتوى مُختصرٍ مُختارٍ بعناية ومُهيأ لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة.

بدعم تقني شامل من الشريك التكنولوجي Asport، تدمج منصة GOTF OTT بين البث السحابي المُتقدم، والتصفح السلِس، وأدوات فورية لإنشاء أبرز اللقطات؛ لتعزيز تجربة المشجعين. تدعم هذه القدرات تقديم سردية أغنى للمحتوى عبر جميع القنوات، وتُرسّخ موقع tv.gofuture.games كموطن رقمي على المدى الطويل لرياضات phygital.

إطلاق المنصة بالتزامن مع منافسات Moba PC.Dota 2

يتزامن الإطلاق مع الاستعدادات لتقديم انطلاقة استثنائية لـ Games of the Future (ألعاب المستقبل)، حيث تجمع منافسات MOBA PC.Dota 2 نخبة من اللاعبين المشهورين، والأساطير المعروفين، والنجوم الإقليميين الصاعدين، في منافسة تَعدُ بأن تكون من أقوى التشكيلات التنافسية في تاريخ الحدث. ستُبثُّ جميع مباريات هذا التخصص مباشرة عبر: https://tv.gofuture.games.

تشمل الفِرق المشاركة: E7، وPaper Tigers، وLegends Rebooted، وVikings، وTeam Phoenix، وNigma Galaxy، وWin، وTraBoTeam، وكل منهم يقدم مزيجًا مميزًا من لاعبي النخبة المحترفين والشخصيات المؤثرة في عالم الألعاب. من بين أبرز المنافسين اللاعب Xu "BurNIng" Zhilei، الذي يشارك ضمن فريق Paper Tigers، ويُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي مركز محارب الأدغال (Carry) في تاريخ لعبة Dota 2.

مع هذا الحضور الدولي القوي، يمكن للمشجعين توقع أساليب لعب مختلفة، ومفاجآت غير مُتوقعة، ومنافسين جُدد، مما يمهد الطريق لأحد أبرز عروض GOTF 2025.

عقب المرحلة الافتتاحية بنظام المجموعات، تنتقل البطولة إلى مرحلة تصفيات بالكامل بنظام الخسارة المزدوجة، ثم تصل إلى ذروتها في مواجهات حاسمة بنظام "الأفضل في ثلاث مباريات" يومي 18 و19 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، حيث ستتنافس الفِرق لبلوغ النهائي ونيل فرصة المجد الدولي.

تعليقًا على إطلاق المنصة، قال Nis Hatt، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International: "تمثل منصة GOTF OTT محطة رئيسية في مسيرتنا لإيصال رياضات phygital إلى الجمهور العالمي. هذه الوجهة الرقمية عالمية المستوى تُجسد الطاقة والابتكار والشمولية التي في صميم Games of the Future (ألعاب المستقبل). ومع افتتاح منافسات Dota 2 للبطولة غدًا، يسعدنا أن نمنح ملايين المشجعين وسيلة جديدة لمتابعة كل لحظة من ألعاب هذا العام مباشرة".

توسّع شبكة شركاء البث العالميين

إلى جانب منصة GOTF OTT، يمكن للمشجعين متابعة Games of the Future Abu Dhabi 2025 (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية ADNOC عبر شبكة متنامية من شركاء حقوق الإعلام والبث الدوليين، لضمان وصول المشجعين حول العالم لجميع الأحداث.

في الولايات المتحدة، ستكون التغطية متاحة عبر ESR TV، الشبكة الرائدة للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تصل إلى الجمهور السائد من خلال منصات مثل Apple TV وSling وAmazon Prime Video Channels. وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ستتولى FOX Sports Mexico وZapping تقديم البثين بالإنجليزية والإسبانية في مختلف أنحاء المنطقة.

أما على المنصات المعتمدة على الهواتف المحمولة، فستعمل Bigo Live كمركز بث فوري تفاعلي، موفّرةً نوافذ بث مباشر للمنافسات، وبثوثًا مشتركة يقودها صُنّاع المحتوى، إلى جانب بثوث لردود الفعل على الحدث يُنشئها المشجعون. بفضل الدعم القوي من الجيل زد (Gen Z) وصُنّاع المحتوى حول العالم، فإن منصة Bigo Live تجلب Games of the Future (ألعاب المستقبل) مباشرة إلى ثقافة المشاهدة التشاركية. واستكمالًا لذلك، ستسهم Likee في تضخيم مشاعر GOTF 2025 وطاقتها من خلال سرد قصصي قصير بالفيديو، يحوّل اللحظات البارزة إلى محتوى قابل للمشاركة.

يستند هؤلاء الشركاء إلى الانتشار المُؤكد بالفعل للبث، ويشمل المنصات: Sportworld وBIGG TV في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وHuya وSOOP في آسيا، وStarTimes وTV BRICS في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضاف Hatt: "مع هذه الإضافات الهامة إلى شبكة البث لدينا، نفخر بضمان إتاحة Games of the Future Abu Dhabi 2025 (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية ADNOC للجماهير حول العالم. نحن نقدم منصة متعددة المناطق ومتعددة الأجيال، تعكس حجم وابتكار رياضات phygital".

تُباع تذاكر Games of the Future Abu Dhabi 2025 (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية شركة ADNOC حاليًا على: www.gotfabudhabi.com. يمكن للمشجعين أيضًا متابعة آخر المُستجدات ومحتوى الكواليس على إنستغرام على الحساب: @gamesofthefutureofficial و@gotfabudhabi.

نبذة عن Phygital International (PI):

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://Phygitalinternational.com

نبذة عن Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. سيُعقد حدث Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بينما سيُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://gofuture.games/

للتواصُل: [email protected]

