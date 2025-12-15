La plateforme de streaming officielle des Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC est lancée avant l'ouverture de la compétition

Les fans du monde entier vont découvrir les Games of the Future comme jamais auparavant : la compétition MOBA PC.Dota 2 démarre à Abu Dhabi

DUBAÏ, ÉAU, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, le promoteur mondial des sports phygitaux, annonce aujourd'hui le lancement officiel de la plateforme GOTF OTT, la destination de streaming dédiée aux Games of the Future 2025 Abu Dhabi powered by ADNOC (GOTF 2025). La plateforme a été lancée le 14 décembre avec la compétition MOBA PC.Dota 2, diffusée depuis Pixoul Gaming à Abu Dhabi.

Accessible à l'adresse https://tv.gofuture.games, le nouveau hub de streaming sert de foyer numérique central pour les diffusions en direct, les rediffusions complètes d'événements, les temps forts et le contenu exclusif en coulisses couvrant toutes les disciplines des GOTF 2025.

Conçue pour une accessibilité mondiale et un engagement tout au long de l'année, la plateforme permet aux fans du monde entier de regarder chaque match en direct, de revoir les replays complets à tout moment et de profiter d'un contenu court optimisé pour les réseaux sociaux et mobiles.

Exploitée de bout en bout par le partenaire technologique Asport, la plateforme OTT des GOTF intègre une diffusion avancée basée sur le cloud, une navigation transparente et des outils de création de moments forts en temps réel afin d'améliorer l'expérience des fans. Ces capacités permettent une narration plus riche sur tous les canaux et font de tv.gofuture.games le foyer numérique à long terme du sport phygital.

Compétition Moba PC.Dota 2 pour le lancement de la plateforme

Le lancement de la plateforme a coïncidé avec les préparatifs d'un début spectaculaire des Games of the Future, à travers la compétition MOBA PC.Dota 2, qui a réuni des joueurs emblématiques, des légendes internationales et des talents régionaux émergents pour l'une des compétitions les plus relevées de l'histoire de l'événement. L'ensemble des matchs de la discipline a été retransmis en direct sur tv.gofuture.games.

Les équipes engagées dans la compétition comprenaient E7, Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings, Team Phoenix, Nigma Galaxy, Win et TraBoTeam, chacune apportant un mélange distinctif de joueurs professionnels d'élite et de personnalités influentes du monde du jeu. Parmi les principaux concurrents figurait Xu « BurNIng » Zhilei, aligné avec Paper Tigers, largement reconnu comme l'un des plus grands carrys de l'histoire de Dota 2.

Avec un telle compétition internationale, les fans peuvent s'attendre à des styles de jeu opposés, à des surprises imprévisibles et à de nouvelles rivalités, ce qui ouvrira la voie à l'un des plus grands spectacles des GOTF 2025.

À l'issue de la première phase de groupe, la compétition se déroulera sous la forme d'éliminatoires à double élimination. Les 18 et 19 décembre, à l'ADNEC, les équipes s'affronteront au meilleur des trois manches pour se qualifier pour la finale et tenter d'accéder à la gloire internationale.

Nis Hatt, CEO de Phygital International, a commenté le lancement de la plateforme : « La plateforme GOTF OTT marque une étape importante dans notre mission d'apporter le sport phygital à un public mondial. Cette destination numérique de classe mondiale met en valeur l'énergie, l'innovation et l'inclusivité qui sont au cœur des Games of the Future. Alors que Dota 2 ouvrira la compétition demain, nous sommes ravis d'offrir à des millions de fans une nouvelle façon de vivre en direct chaque instant des Games de cette année ».

Un réseau croissant de partenaires de diffusion mondiaux

En plus de la plateforme GOTF OTT, les fans peuvent suivre les Games of the Future Abu Dhabi 2025 organisés par ADNOC à travers un réseau croissant de droits médiatiques internationaux et de partenaires de diffusion, ce qui permet aux fans du monde entier de suivre toute l'action.

Aux États-Unis, l'événement sera disponible sur ESR TV, le principal réseau de gaming et d'esports atteignant le grand public par le biais de plateformes telles que Apple TV, Sling et Amazon Prime Video Channels. En Amérique latine, FOX Sports Mexico et Zapping diffuseront des émissions en anglais et en espagnol dans toute la région.

Sur les plateformes mobiles, Bigo Live servira de hub de streaming interactif en temps réel, offrant des fenêtres de compétition en direct, des co-streams dirigés par des créateurs et des réactions générées par les fans. Avec une forte adoption de la génération Z et des créateurs du monde entier, Bigo Live fait entrer les Games directement dans la culture du visionnage participatif. En complément, Likee amplifiera l'émotion et l'énergie des GOTF 2025 par le biais d'une narration vidéo de courte durée, transformant les moments marquants en récits partageables.

Ces partenaires s'ajoutent à un réseau de diffusion déjà confirmé qui comprend Sportworld et BIGG TV dans la région EMEA, Huya et SOOP en Asie, ainsi que StarTimes et TV BRICS en Afrique.

« Avec ces ajouts majeurs à notre réseau de diffusion, nous sommes très fiers de garantir que les Games of the Future d'Abu Dhabi 2025 organisés par ADNOC soient accessibles au public du monde entier. Nous offrons une plateforme multirégionale et multigénérationnelle qui correspond à l'échelle et à l'innovation du sport numérique », a ajouté M. Hatt.

Les billets pour les Games of the Future d'Abu Dhabi 2025 organisés par l'ADNOC sont désormais en vente sur le site www.gotfabudhabi.com. Les fans peuvent également suivre toutes les dernières mises à jour et le contenu des coulisses sur Instagram à l'adresse @gamesofthefutureofficial et @gotfabudhabi.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des sports phygital au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://Phygitalinternational.com

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue l'apogée du sport phygital. Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se dérouleront à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, tandis que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana, Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

