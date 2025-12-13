Estrelas globais confirmadas para Games of the Future: Abu Dhabi 2025 finaliza a programação completa

Alguns dos maiores nomes dos eSports phygital e eSports de todo o mundo irão a Abu Dhabi para o confronto definitivo dos eSports de última geração, de 18 a 23 de dezembro

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phygital International, promotora de eSports phygital dos Emirados Árabes Unidos em todo o mundo, confirma hoje a formação competitiva completa the Games of the Future Abu Dhabi 2025 (GOTF 2025), o principal torneio phygital internacional do mundo. O anúncio finaliza a lista de competidores de elite cuja participação está confirmada, com uma formação estelar, incluindo campeões mundiais, estrelas dos eSports de alto escalão, atletas profissionais e alguns dos competidores mais influentes do eSport phygital.

A decorrer entre 18 e 23 de dezembro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), o GOTF 2025 reunirá estes concorrentes internacionais sob o mesmo teto, enquanto competem por um prêmio multimilionário e pela chance de serem coroados campeões GOTF 2025.

O sorteio oficial para determinar a formação da fase de grupos para o GOTF 2025 será realizado em 9 de dezembro às 14:00 (GST) na Pixoul Gaming em Abu Dhabi. Organizada pelo principal criador regional de jogos, Bisher Zumot, a cerimônia preparará o terreno para os confrontos de abertura do torneio em modalidades-chave. Fãs do mundo inteiro podem acompanhar o sorteio ao vivo pela plataforma de streaming GOTF OTT - https://tv.gofuture.games - o centro digital Games of the Future, e pela transmissão ao vivo no YouTube em @gamesofthefutureofficial.

Estrelas internacionais preparadas para competir em Abu Dhabi:

Um grande momento aguarda os fãs de eSports, com a entrada da lenda do Dota 2, Johan "N0tail" Sundstein, na Monkey Business para o MOBA PC.Competição Dota 2. Eles enfrentarão Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings e o time anfitrião E7 em um dos confrontos mais esperados do torneio.

Além disso, ONIC e ZETA DIVISION participam da programação na modalidade MOBA Mobile.MLBB, enquanto FAZER + GORILON, vencedores de vários títulos e grandes criadores de eSports, juntamente com as estrelas internacionais QUEASY + MRSAVAGE e K1NG + OSCU - cada uma com títulos FNCS, pódios globais e fortes recordes competitivos se juntam à lista competindo no Battle Royale.Apresentando o Fortnite. Com essas duplas de elite confirmadas, os fãs podem esperar um dos confrontos de Fortnite de mais alto nível da temporada.

O EndFastPls também entra the Games of the Future 2025 na competição Phygital Shooter.СS 2, ao lado do Interstellars - Apollo e do México Quetzales - Marca Registrada, que estão prontos para disputar o primeiro lugar. Para aumentar a intensidade, os experientes participantes do torneio phygital xGoat retornam com ambições claras de recuperar seu título. Com oito clubes, todos capazes de oferecer desempenhos decisivos, Phygital Shooter.CS2 promete confrontos muito disputados, momentos de alta pressão e uma das corridas pelo título mais estratégicas do GOTF 2025.

A competição na Battle of Robots continua a aquecer, enquanto a Team Eruption, com seu robô "Ignition", e a chinesa Fierce Roc, competindo com o invicto campeão de 110 kg "Deep-Sea Shark", adicionam um sério poder de fogo. Eles se juntarão às equipes já anunciadas, incluindo os multicampeões Toon, Outlaw, DS Robotics e os vencedores do UK Extreme Robots Championships 2025, Team Monsoon.

A Phygital Drone Racing também completa sua formação de 16 equipes, com a Spain Drone Team, Team BDS, TECH DRONE LEAGUE, Flat-Out, Team Raiden e Team Cyclone se juntando aos favoritos previamente confirmados. Com pilotos de elite em todo o grid, espere duelos em alta velocidade e uma das disputas mais emocionantes de todos os tempos.

Os fãs também podem esperar por alguns dos maiores nomes do MMA, com lutadores profissionais de toda a Europa, Ásia e Américas prontos para competir no PhygitalFighting.FATAL FURY: City of the Wolves. A lista final inclui UAE Warriors, liderados pelo Campeão Mundial Bruno Azeredo e o peso-leve Felipe Douglas, que defenderá o território contra grandes adversários, como os Arabian Phantoms, capitaneados pelo campeão africano Ramadan Noaman, e a Mexican Power, com o favorito dos pesos pesados Hugo "Pandamonium" Lezama. Com mais equipes de elite e atletas condecorados do MMA agora confirmados, lutas explosivas estão garantidas desde o início.

Enquanto isso, o entusiasmo continua a crescer nas principais modalidades phygital. Em Phygital Football.UFL os bem conhecidos campeões Phygital Peñarol e Phygital Contenders: os vencedores de Abu Dhabi Mexico Quetzales - Armadillos FC completam um campo altamente competitivo, preparando o terreno para uma das batalhas pelo título mais intensas do torneio.

A talentosa dançarina digital internacional Dina Morisset, vencedora da Olympic eSports Series 2023 - a competição global de eSports virtuais - se junta à Phygital Dancing.Competição Just Dance ao lado de Joseph Cordero, vice-campeão do mesmo evento.

Com elencos combinando jogadores profissionais de basquete e jogadores de destaque, como os do The Warriors e do Great Team Brazil, Phygital Basketball.3on3 FreeStyle promete um confronto de alto nível.

Comentando sobre a formação repleta de estrelas, Nis Hatt, CEO da Phygital International, disse: "Estamos orgulhosos de receber atletas tão excepcionais no the Games of the Future 2025. Eles incorporam os mais altos níveis de habilidade física, domínio digital e desempenho orientado pela tecnologia. Esta programação reflete o incrível impulso por trás do movimento phygital global, e mal podemos esperar para que fãs e competidores vivenciem the Games of the Future 2025 em Abu Dhabi."

Compre ingressos ou assista toda a ação on-line:

Com todos os participantes já confirmados, a expectativa para GOTF 2025 está em alta. Os fãs podem garantir seus ingressos agora via gotfabudhabi.com para testemunhar o futuro do eSport na primeira fila, enquanto aqueles que não puderem comparecer ainda podem acompanhar todos os momentos por meio de transmissões ao vivo dedicadas do Games of the Future 2025 nos parceiros de transmissão internacionais em todo o mundo e na própria plataforma de streaming OTT da GOTF em https://tv.gofuture.games .

Para mais informações sobre the Games of the Future 2025, incluindo programação, venda de ingressos e atualizações de eventos, acesse: site oficial.

Para as últimas atualizações, destaques e conteúdo dos bastidores, siga @gamesofthefutureofficial e @gotfabudhabi no Instagram.

Sobre a Phygital International (PI)

A Phygital International é a promotora dos eSports phygital em todo o mundo e está focada em inovar e redefinir os eSports. É a guardiã e detentora dos direitos the Games of the Future e supervisiona o processo licitatório para cada cidade-sede.

Para mais informações, acesse: https://Phygitalinternational.com ou entre em contato com [email protected] .

Sobre the Games of the Future (GOTF)

The Games of the Future são um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do eSport phygital. O torneio reúne a última geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma gama diversificada de modalidades e desafios phygital. The Games of the Future 2025 serão realizados em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, enquanto The Games of the Future 2026 serão realizados em Astana, Cazaquistão.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/.

