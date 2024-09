Por dentro do lançamento antecipado da Huawei: O que as mais recentes inovações trarão ao mercado

Uma nova série HUAWEI WATCH GT no horizonte?

Um dos principais destaques do próximo evento de lançamento é a antecipação da próxima geração da Série GT. Há a expectativa de que a nova série integre o recém-anunciado HUAWEI TruSense System, que promete aprimorar o monitoramento da saúde e do condicionamento físico com dados mais precisos e abrangentes. Anunciado em agosto, o HUAWEI TruSense System também oferece suporte a funções emocionais relacionadas à saúde emocional, um potencial divisor de águas na tecnologia vestível.

Quando se trata de design, a nova série HUAWEI WATCH GT 5 é considerada como um desafio aos limites da moda e da versatilidade. Teasers nas mídias sociais da Huawei sugeriram designs geométricos com arestas afiadas, criados com materiais premium, como liga metálica de titânio e cerâmica branca, oferecendo uma adição elegante e inovadora ao mercado de smartwatch.

A próxima jogada para o Ultimate

Outro lançamento esperado é a nova edição do HUAWEI WATCH Ultimate, que, supostamente, com base em teasers, apresentará recursos voltados para o golfe. Isso acontece em um momento em que mais usuários buscam recursos especializados em vestíveis adaptados aos seus hobbies e atividades físicas.

Os teasers também revelaram um design de moldura com duas cores. A expectativa é que a nova textura e o novo design aumentem o impacto estético do relógio.

Monitor de pressão arterial de última geração

Especula-se que a próxima geração de monitoramento de pressão arterial será lançada na forma do HUAWEI WATCH D 2, de acordo com teasers divulgados nas páginas de mídia social da Huawei.

A Huawei sugeriu um foco na expansão dos recursos de monitoramento da saúde durante o lançamento do HUAWEI TruSense System, com reportagens da mídia sugerindo que ela pode introduzir o ABPM (Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial) em seus dispositivos vestíveis. Provavelmente, esse será o primeiro smartwatch do mundo a oferecer suporte ao monitoramento dinâmico da pressão arterial, representando um divisor de águas para os usuários preocupados com sua saúde e pressão arterial globalmente.

O último grande lançamento nessa área foi o HUAWEI WATCH D em 2021, que recebeu a certificação médica CE da UE e foi bem aceito por sua capacidade de medir a pressão arterial - um recurso até agora dominado pela Huawei no setor.

Uma atualização para a série MatePad

A Huawei desenvolveu e lançou continuamente uma impressionante variedade de produtos inovadores para tablets. Dois novos tablets serão lançados durante o evento de lançamento, o HUAWEI MatePad Pro e o HUAWEI MatePad12 X. Uma atualização notável para o HUAWEI MatePad Pro é a inclusão do Tandem OLED PaperMatte Display, que possui recursos antirreflexo, propriedades calmantes para os olhos e uma experiência de escrita com caneta no papel, melhorando o desempenho em toda a linha e inaugurando uma nova era de criação baseada em tablet. O lançamento também apresentará um teclado HUAWEI Glide atualizado, possivelmente com armazenamento inovador de caneta e conectividade perfeita.

No HUAWEI MatePad12 X, ele foi projetado como um tablet focado na produtividade para usuários jovens e inovadores, com polimento perolado cintilante inovador e cores elegantes e de baixa saturação. Esperamos ouvir mais durante o lançamento em setembro.

Com a proximidade da data de lançamento, a comunidade tecnológica aguarda ansiosamente os recursos e as atualizações esperadas, demostrando a disposição da Huawei para competir no mais alto nível.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499665/Picture_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499651/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499652/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499653/image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499654/image_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499655/image_6.jpg

FONTE HUAWEI