Lancement anticipé de Huawei : ce que les nouvelles innovations apporteront à la table

Une nouvelle série de montres HUAWEI WATCH GT à l'horizon ?

L'un des principaux points forts de l'événement de lancement à venir est l'anticipation de la série GT de prochaine génération. La nouvelle série devrait intégrer le système HUAWEI TruSense récemment dévoilé, qui promet d'améliorer le suivi de la santé et de la forme physique grâce à des données plus précises et plus complètes. Présenté en août, le système HUAWEI TruSense prend également en charge les fonctions liées à la santé émotionnelle, ce qui pourrait changer la donne dans le domaine des technologies portables.

En matière de design, la nouvelle série HUAWEI WATCH GT 5 est censée repousser les limites de la mode et de la polyvalence. Les teasers diffusés sur les réseaux sociaux de Huawei ont laissé entrevoir des designs géométriques aux arêtes vives, fabriqués à partir de matériaux haut de gamme tels que l'alliage de titane métallique et la céramique blanche, offrant ainsi un complément élégant et innovant au marché des montres connectées.

La prochaine étape pour l'Ultimate

Une autre sortie très attendue est la nouvelle édition de la HUAWEI WATCH Ultimate, qui, d'après les teasers, devrait présenter des fonctions axées sur le golf. Ce lancement intervient à un moment où un nombre croissant d'utilisateurs recherchent des fonctions spécialisées dans les appareils portables, adaptées à leurs passe-temps et à leurs activités physiques.

Les teasers ont également laissé entrevoir un cadre bicolore. Cette nouvelle texture et ce nouveau design devraient renforcer l'attrait esthétique de la montre.

Moniteur de pression artérielle de nouvelle génération

Les spéculations selon lesquelles le système de surveillance de la pression artérielle de nouvelle génération sera lancé sous la forme de la HUAWEI WATCH D 2, font suite à des teasers publiés sur les pages de réseaux sociaux de Huawei.

Lors du lancement du système HUAWEI TruSense, l'entreprise a laissé entendre qu'elle mettrait l'accent sur l'extension des capacités de suivi de la santé, les médias indiquant qu'elle pourrait introduire la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) dans ses appareils portables. Il s'agit peut-être de la première montre connectée au monde à prendre en charge la surveillance dynamique de la tension artérielle, ce qui changera la donne pour les utilisateurs soucieux de leur santé et de leur tension artérielle à l'échelle mondiale.

Le dernier produit majeur dans ce domaine a été la HUAWEI WATCH D en 2021, qui a obtenu la certification CE pour les dispositifs médicaux européens et qui a été bien accueillie pour sa capacité à mesurer la pression artérielle - une fonction qui a été dominée par Huawei dans l'industrie.

Une mise à jour de la série MatePad

Huawei n'a cessé de développer et de lancer une gamme impressionnante de tablettes révolutionnaires. Deux nouvelles tablettes feront leur apparition lors de l'événement de lancement, la HUAWEI MatePad Pro et la HUAWEI MatePad12 X. L'amélioration notable de la HUAWEI MatePad Pro est l'inclusion de l'écran Tandem OLED PaperMatte Display, qui offre des capacités antireflets, des propriétés d'apaisement des yeux et une expérience d'écriture stylo sur papier, améliorant ainsi les performances dans tous les domaines et inaugurant une nouvelle ère de création sur tablette. Le lancement permettra également d'introduire une version améliorée du clavier HUAWEI Glide, qui pourrait offrir un stockage innovant du stylet et une connectivité transparente.

La HUAWEI MatePad12 X est conçue comme une tablette axée sur la productivité pour les jeunes utilisateurs, avec un vernis nacré innovant et des couleurs élégantes à faible saturation. Nous devrions en savoir plus lors du lancement en septembre.

À l'approche de la date de lancement, la communauté technologique attend avec impatience les caractéristiques et les mises à jour attendues, montrant ainsi que Huawei est prêt à rivaliser au plus haut niveau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499665/Picture_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499651/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499652/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499653/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499654/image_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499655/image_6.jpg