Ожидаемая презентация Huawei - какие новинки будут представлены публике

Будет ли представлена новая серия часов HUAWEI WATCH GT?

Одним из основных моментов предстоящей презентации является ожидание следующего поколения серии GT. Предполагается, что в новую серию войдет недавно представленная система HUAWEI TruSense, которая обещает улучшить отслеживание состояния здоровья и занятий фитнесом с помощью более точных и полных данных. Представленная в августе система HUAWEI TruSense также поддерживает функции, связанные с эмоциональным здоровьем, и это может стать переломным моментом в технологиях носимых устройств.

Что касается дизайна, говорят, что часы серии HUAWEI WATCH GT 5 расширяют границы моды и универсальности. Тизеры в социальных сетях Huawei намекают на острые геометрические формы и использование премиальных материалов, таких как металлический титановый сплав и белая керамика. Ожидается, что часы станут стильным и инновационным продуктом на рынке «умных» часов.

Следующий прыжок для Ultimate

Еще одним ожидаемым продуктом является новая версия часов HUAWEI WATCH Ultimate, которая, как предполагается из тизеров, будет включать функции, ориентированные на гольф. Это происходит в то время, когда все больше пользователей ищут специализированные функции в носимых устройствах, адаптированных к их хобби и занятиям фитнесом.

Тизеры также приоткрыли завесу в отношении двухцветного дизайна безеля. Ожидается, что новая текстура и дизайн повысят эстетическую привлекательность часов.

Монитор артериального давления нового поколения

После тизеров, опубликованных на страницах Huawei в социальных сетях ходят слухи, что мониторинг артериального давления следующего поколения будет запущен в виде часов HUAWEI WATCH D 2.

Компания Huawei предложила сосредоточиться на расширении возможностей отслеживания состояния здоровья во время запуска системы HUAWEI TruSense. В сообщениях СМИ указывается, что она может внедрить ABPM (амбулаторный мониторинг артериального давления) в свои носимые устройства. Это могут быть первые в мире «умные» часы, поддерживающие функцию динамического мониторинга артериального давления, которые произведут революцию для пользователей во всем мире, заботящихся о своем здоровье и артериальном давлении.

Последней заметной новинкой в этой области были часы HUAWEI WATCH D еще в 2021 году. Они прошли сертификацию по стандарту ЕС CE и были хорошо приняты за их способность измерять артериальное давление – функция, в которой в отрасли доминировала компания Huawei.

Обновление серии MatePad

Huawei постоянно разрабатывает и запускает впечатляющий набор новаторских планшетных продуктов. На презентации дебютируют два новых планшета – HUAWEI MatePad Pro и HUAWEI MatePad12 X. Заметным обновлением для HUAWEI MatePad Pro является включение дисплея Tandem OLED PaperMatte, который может похвастаться антибликовыми свойствами, комфортными для глаз характеристиками и возможностью письма «pen-on-paper», улучшая производительность по всем направлениям и открывая новую эру создания планшетов. На презентации также будет представлена обновленная клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, возможно, с инновационным хранилищем для стилуса и бесшовным подключением.

Что касается HUAWEI MatePad12 X, то он разработан как ориентированный на производительность планшет для молодых пользователей, задающих тренд, с инновационным мерцающим перламутровым покрытием и элегантными цветами низкой насыщенности. С нетерпением ждем сентябрьской презентации, чтобы узнать больше.

По мере приближения даты презентации технологическое сообщество с нетерпением предвкушает ожидаемые функции и обновления, что свидетельствует о готовности Huawei конкурировать на самом высоком уровне.

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