Prepare-se para a transmissão ao vivo da "Palestra com Ben" da Bybit: Apresentando a visão para 2025 e um pacote de prêmios exclusivo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, está se preparando para encantar o público com seu evento de transmissão ao vivo tão aguardado, Palestra com Ben: No banco do piloto rumo à Lua - Vença o desconhecido . O evento promete destacar a notável jornada da Bybit, sua visão para 2025 e para o futuro, e uma série de inovações revolucionárias que redefinem o cenário financeiro digital.

Agendada para 21 de janeiro de 2025, às 8 horas UTC, a transmissão ao vivo contará com a presença do CEO da Bybit, Ben Zhou, que apresentará perspectivas sobre o futuro da Web3, a expansão do ecossistema da Bybit e os avanços pioneiros na gestão patrimonial. Com o compromisso de desenvolver a próxima era de finanças descentralizadas, a Bybit pretende inspirar e informar tanto sua comunidade fiel quanto os novos usuários.

Recompensas empolgantes esperam por você

Paralelamente à palestra, a Bybit está lançando uma campanha exclusiva que vai de agora até 21 de janeiro de 2025. Os participantes poderão ganhar parte de um generoso prêmio de 5.250 em recompensas combinadas, incluindo tokens e cupons P2P. As recompensas serão distribuídas em diversas atividades:

Exclusivo para novos usuários: Os novos usuários que se cadastrarem e se inscreverem no evento com antecedência poderão receber um bônus de 5 USDT além do bônus de cadastro de 20 USDT da Bybit. Esta oferta só é válida para os primeiros 150 participantes. Espalhe a notícia: Ao compartilhar o link da transmissão ao vivo nas mídias sociais e enviar provas de suas postagens, 100 participantes sortudos receberão um airdrop à vista de 5 USDT. Negocie e ganhe durante a transmissão ao vivo: Os participantes que negociarem pelo menos 50 USDT durante a transmissão ao vivo poderão dividir um prêmio de 3.300 CHILLGUY, enquanto os novos usuários que depositarem 100 USDT ou mais concorrerão a um prêmio de 200 tokens GRASS. Pergunte e ganhe: Ao enviar perguntas interessantes pela página da transmissão ao vivo, 25 participantes que se destacarem ganharão 20 cupons USDT P2P, dividindo um prêmio total de US$ 500 .

Apresentando uma visão otimista

O planejamento da Bybit para 2025 inclui marcos ambiciosos e estratégias transformadoras criadas para capacitar seus usuários no ecossistema Web3 em evolução. Os participantes da palestra podem contar com informações em primeira mão sobre as realizações da empresa e suas iniciativas voltadas para o futuro.

A palestra trará uma retrospectiva das conquistas significativas da Bybit obtidas em 2024, a apresentação de novas expansões do ecossistema e uma análise das inovações de ponta da Web3. Além disso, os participantes podem contar com a divulgação de soluções avançadas de gerenciamento de patrimônio criadas para capacitar os usuários para um futuro descentralizado.

A Bybit convida sua comunidade e outras pessoas a participarem desse evento histórico, onde a visão está em harmonia com a ação e as oportunidades de recompensas são inúmeras. Embora a transmissão ao vivo certamente inspire, a campanha que a acompanha garante benefícios palpáveis para os participantes da jornada contínua da Bybit até a lua.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, que atende a mais de 60 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo o conceito de abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com um grande foco na Web3, a Bybit tem parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer uma infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a aproveitar todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

