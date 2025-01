Bereid je voor op Bybit's 'Keynote with Ben' Livestream: Onthulling van visie 2025 en exclusieve prijzenpot

DUBAI, UAE, 8 januari 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, maakt zich op om het publiek te boeien met het langverwachte livestream-evenement Keynote with Ben: In the Driving Seat to the Moon — Beat the Unknown (In de bestuurdersstoel naar de maan - Overwin het onbekende). Het evenement belooft Bybit's opmerkelijke reis, haar visie voor 2025 en daarna en een reeks baanbrekende innovaties die het digitale financiële landschap herdefiniëren in de schijnwerpers te zetten.

Get Ready for Bybit’s 'Keynote with Ben' Livestream: Unveiling 2025 Vision and Exclusive Prize Pool

De livestream staat gepland voor 21 januari 2025 om 8 uur UTC. Ben Zhou, CEO van Bybit, geeft inzicht in de toekomst van Web3, de uitbreiding van het ecosysteem van Bybit en baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer. Bybit zet zich in om het volgende tijdperk van gedecentraliseerde financiën vorm te geven en wil zowel de trouwe gemeenschap als nieuwkomers inspireren en informeren.

Er wachten spannende beloningen

Samen met de keynote lanceert Bybit een exclusieve campagne die vanaf vandaag tot 21 januari 2025 loopt. Deelnemers hebben de kans om een deel van een royale prijzenpot van 5.250 aan gecombineerde beloningen te winnen, waaronder tokens en P2P-coupons. De beloningen worden verdeeld via verschillende activiteiten:

1. Exclusief voor nieuwe gebruikers: Nieuwe gebruikers die zich vroeg aanmelden voor het evenement kunnen een beloning van 5 USDT claimen bovenop Bybit's 20 USDT aanmeldbonus. Dit aanbod is beperkt tot de eerste 150 deelnemers.

2. Vertel het verder: Door de livestream-link te delen op sociale media en bewijs van hun posts in te sturen, ontvangen 100 gelukkige deelnemers een 5 USDT spot airdrop.

3. Handel en win tijdens de livestream: Deelnemers die minstens 50 USDT verhandelen tijdens de livestream kunnen delen in een prijzenpot van 3.300 CHILLGUY, terwijl nieuwe gebruikers die 100 USDT of meer storten, meedingen naar een prijzenpot van 200 GRASS token.

4. Vragen en verdienen: Door het inzenden van uitdagende vragen via de livestream pagina, winnen 25 opvallende deelnemers 20 USDT P2P coupons, waarmee ze een totale prijs van $ 500 delen.

Een bullish visie onthullen

Het stappenplan voor 2025 van Bybit omvat ambitieuze mijlpalen en transformatieve strategieën die zijn ontworpen om haar gebruikers in het evoluerende Web3-ecosysteem te versterken. Deelnemers aan de keynote kunnen uit de eerste hand inzichten krijgen in de prestaties van het bedrijf en toekomstgerichte initiatieven.

De keynote zal een terugblik bevatten op belangrijke mijlpalen die Bybit in 2024 heeft bereikt, waarbij het nieuwe uitbreidingen van het ecosysteem onthult en de geavanceerde Web3-innovaties schetst. Daarnaast kunnen deelnemers zich verheugen op aankondigingen over toonaangevende vermogensbeheeroplossingen die zijn ontworpen om gebruikers in een gedecentraliseerde toekomst meer mogelijkheden te geven.

Bybit nodigt haar gemeenschap en daarbuiten uit om deel te nemen aan dit mijlpaal-evenement, waar visie en actie elkaar ontmoeten en de mogelijkheden voor beloningen overvloedig zijn. Terwijl de livestream zeker zal inspireren, zorgt de bijbehorende campagne voor tastbare voordelen voor degenen die deelnemen aan Bybit's voortdurende reis naar de maan.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitLivestream

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 60 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press

Voor vragen van de media: [email protected]

Voor updates, volg: Bybit's community's en social media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592556/Bybit_Keynote_Livestream.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg