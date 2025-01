Jangan Lupa Saksikan Tayangan Livestream "Keynote with Ben": Bahas Visi 2025 dan Tawarkan Hadiah Eksklusif

DUBAI, Uni Emirat Arab, 8 Januari 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, bursa mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan aset, siap menghibur audiens lewat acara livestream yang sangat dinantikan, Keynote with Ben: In the Driving Seat to the Moon — Beat the Unknown. Acara ini akan menyoroti kiprah Bybit yang luar biasa, visi pada 2025 dan ke depan, serta sederet inovasi yang penuh terobosan dan mengubah sektor keuangan digital.