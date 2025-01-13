Bybit即將舉辦「Ben的主旨演講」直播，揭秘2025年願景和獨家獎池

豐厚大獎等各位來領

為配合此次主旨演講，Bybit即日起至2025年1月21日推出獨家活動。參與者將有機會贏取5250代幣和P2P優惠券豐厚大獎。獎金將通過以下活動方式發放：

新用戶專享福利：搶先註冊並訂閱活動的新用戶，除享受Bybit提供的20 USDT註冊獎金外，還可額外獲得5 USDT獎勵。僅限前150名參與者。 分享有禮：在社交媒體上分享直播鏈接，並提交發帖證明的前100名幸運兒，將獲得5 USDT現貨空投獎勵。 直播交易贏大獎：直播期間交易至少50 USDT的參與者，可瓜分3300 CHILLGUY獎金池；新用戶存入100 USDT或以上，有機會角逐200 GRASS代幣獎金池。 提問贏獎券：通過直播頁面提交發人深省的問題，25名優秀參與者將贏得20 USDT P2P優惠券，獎金總額高達500美元。

公佈宏偉願景

Bybit的2025年路線圖滿載雄心壯志與變革戰略，旨在通過持續發展的Web3生態系統為用戶賦能。主旨演講的參與者將有機會第一時間深入瞭解公司的輝煌成就與前瞻性舉措。

此次演講將回顧Bybit在2024年達成的重大里程碑，揭曉生態系統的新擴展計劃，並探秘Web3前沿創新技術。此外，參與者還將見證先進財富管理解決方案的發佈，這些方案將助力用戶邁向去中心化的未來。

Bybit誠邀社區成員及廣大受眾共赴這一里程碑盛事。在這裡，願景與行動並駕齊驅，獎勵機遇層出不窮。直播定能激發無限靈感，配套活動則確保參與者能在Bybit的奔月之旅中收穫實實在在的好處。

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitLivestream

關於Bybit

Bybit作為全球交易量第二大加密貨幣交易所，為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。我們深耕Web3領域，與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟，提供堅實的基礎設施，並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具，Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋樑，助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來之路。

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SOURCE Bybit