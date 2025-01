Bybit即將舉辦「Ben的主旨演講」直播，揭秘2025年願景和獨家獎池

阿聯酋迪拜2025年1月13日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 正緊密籌備其備受矚目的年度直播盛事——「 Ben的主旨演講:駕馭未來,奔向月球——征服未知 」(Keynote with Ben: In the Driving Seat to the Moon — Beat the Unknown)。本次活動將聚焦Bybit2024年達成的輝煌歷程、2025年及之後的宏偉藍圖以及一系列重塑數字金融格局的突破性創新。

直播定於2025年1月21日協調世界時上午8點舉行,屆時Bybit CEO Ben Zhou將分享他對Web3未來的獨到見解,揭秘Bybit生態系統的拓展計劃,以及財富管理領域的開創性進展。Bybit致力於打造去中心化金融的新紀元,旨在為忠實社區成員及新用戶帶來激勵與啟迪,傳遞最新資訊。