Primeira fábrica de baterias da Eslováquia entra oficialmente em operação, Gotion redefine a lógica energética da Europa

ŠURANY, Eslováquia, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O mundo está passando por uma nova onda de transformação — uma revolução que vai muito além do setor de energia. Cerimônia de comemoração do marco histórico da Gigafábrica da Gotion na Eslováquia, a primeira fábrica de baterias para veículos elétricos da Eslováquia que entrou em operação oficialmente em 28 de outubro, em Šurany. Isso está redefinindo como os setores evoluem, como as economias crescem e como a humanidade imagina seu futuro coletivo. A transição para a energia limpa não é mais uma agenda regional, mas sim um imperativo europeu que moldará o próximo século de desenvolvimento.

A Gotion está à frente dessa mudança radical, promovendo uma visão de crescimento integrado e sustentável por meio da tecnologia, da fabricação e da colaboração. Da Ásia à Europa, a empresa está implantando um ecossistema interligado que impulsiona a Europa em direção a um futuro energético mais limpo e inteligente. Sua nova Gigafábrica na Eslováquia é mais um passo fundamental para concretizar essa visão.

Ocupando 95 hectares, a gigantesca fábrica foi projetada com uma capacidade inicial de 20 GWh e deve iniciar a produção em 2027. Todos os produtos atenderão ao mercado da UE, permitindo à Gotion aumentar sua capacidade de abastecimento regional, melhorar a sua eficiência em logística e fortalecer o seu papel na cadeia industrial sustentável da Europa.

"A Gotion utilizará as baterias "Fabricadas na Eslováquia" como força motriz para impulsionar a energia sustentável global", afirmou Li Zhen, presidente da Gotion.

Além de sua função de produção de baterias, a Gigafábrica servirá como um centro regional de pesquisa, inovação e desenvolvimento de talentos. Por meio de parcerias com universidades e instituições locais, a Gotion pretende criar um ecossistema setor-educação aberto que forme futuros especialistas, estimule avanços tecnológicos e acelere a inovação da Europa em energias renováveis.

O projeto criará aproximadamente 1.300 novos empregos em sua fase inicial e atrairá setores de base para a região, reforçando ainda mais o papel da Eslováquia na transformação sustentável da Europa. Além do impacto econômico, a Gigafábrica simboliza a forma como as empresas podem contribuir para o avanço da agenda ESG e para a missão global comum de prosperidade sustentável.

"A unidade de produção em Šurany trará um valor agregado considerável e criará um número substancial de empregos. Ela também contribuirá para o crescimento econômico, que é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, não apenas nesta região, mas em toda a Eslováquia", afirmou Robert Fico, primeiro-ministro da República Eslovaca.

A Gigafábrica demonstra o compromisso da Gotion em promover a transição energética global por meio de tecnologia escalável, inovação conjunta e práticas industriais responsáveis — ajudando a estabelecer um futuro energético mais limpo, inteligente e resiliente para todos.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2812823/20251103_______________EN.mp4

FONTE Gotion