Gotion pede uma "Arquitetura Econômica Verde" na COP30 no Brasil

Transição energética global vista como Força Motriz na reconfiguração da economia

BELÉM, Brasil, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a empresa chinesa de soluções em energia limpa Gotion pediu uma cooperação global mais forte para acelerar a transição renovável e construir um futuro de energia limpa mais interconectado.

Ao palestrar sob o tema "Impulsionando uma nova era: como a revolução renovável está reescrevendo a lógica do crescimento global", a Gotion afirmou que a transição energética "não está apenas mudando a forma como produzimos energia — está redefinindo o que prosperidade significa no século XXI. Isso nos dá uma oportunidade única em um século de reconstruir a economia global sobre uma base de sustentabilidade e justiça." Eles instaram governos e setores a trabalharem juntos para transformar o progresso tecnológico em oportunidade compartilhada.

Enquanto isso, as energias renováveis não estão fragmentando os sistemas globais, mas sim conectando-os de maneiras novas e mais equilibradas. A Gotion observou: "Estamos passando de uma era de "geopolítica da energia" para uma era de "simbiose energética". De dependência para interdependência. De competição por recursos para colaboração pela resiliência.", descrevendo essa mudança como o surgimento da simbiose energética — um modelo interconectado que transforma a rivalidade energética em parceria.

Como símbolo da transformação em energia renovável, a criação do Instituto de Pesquisa do Vale do Silício em 2014 marcou o ponto de partida para a internacionalização da Gotion. Seguindo a diretriz estratégica de "No local, para o local", a empresa estabeleceu a fábrica global da Gotion nas regiões das Américas, Ásia-Pacífico e Europa-África. Na última década, a Gotion tem seguido de forma consistente uma estratégia quatro-em-um, que inclui cadeia de suprimentos local, reciclagem de baterias local, marketing local e serviço pós-venda local. Hoje, a Gotion já conquistou reconhecimento no mercado global e trabalhará em conjunto com seus clientes para construir um sistema de cadeia de suprimentos localizado e diversificado, caracterizado por uma cadeia de valor completa.

A Gigafábrica da Gotion na Eslováquia representa um marco na cooperação industrial Europa–Ásia e na ampla transição do continente em direção à manufatura limpa. Isso mostra como os setores impulsionadas por energias renováveis podem fortalecer as cadeias de suprimentos enquanto avançam nas ambições climáticas da Europa. E no Marrocos, a Gotion está ajudando a estabelecer a primeira cadeia completa de valor de baterias da África, integrando recursos locais com inovação global.

Da China à Europa, da África ao Oriente Médio e às Américas, as iniciativas da Gotion refletem uma visão crescente de integração energética global — na qual a abundância renovável se torna a base para o crescimento sustentável e a prosperidade compartilhada.

