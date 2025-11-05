スロバキア初のバッテリー工場が正式稼働、Gotionが欧州エネルギーの新たなロジックを再定義

シュラニ（スロバキア）、2025年11月5日 /PRNewswire/ -- 世界は今、新たな変革の波を目の当たりにしています。それはエネルギーの領域をはるかに超えた革命です。スロバキア初の電気自動車用バッテリー工場となる「スロバキアGotionギガファクトリー」の記念式典が、10月28日にシュラニで正式に開催されました。この出来事は、産業の進化、経済の成長、そして人類が共に描く未来の在り方を再定義するものとなっています。クリーンエネルギーへの移行は、もはや地域的な課題ではなく、次の世紀の発展を形づくるヨーロッパ全体の使命となっています。

Gotionはこの大きな変革の最前線に立ち、テクノロジー、製造、そして協働を通じて、統合的かつ持続可能な成長というビジョンを推進しています。アジアからヨーロッパへと広がる同社の取り組みは、ヨーロッパがよりクリーンでスマートなエネルギー未来へ進むための、連携したエコシステムの構築を後押ししています。新たに完成したスロバキア・ギガファクトリーは、そのビジョンを実現するうえで極めて重要な一歩となります。

総面積95ヘクタールを誇るこのギガファクトリーは、初期生産能力20GWhを想定して設計されており、2027年に生産開始が予定されています。すべての製品はEU市場向けに供給され、これによりGotionは地域における供給能力を高め、物流効率を改善し、ヨーロッパのグリーン産業チェーンにおける役割を一層強化することが期待されています。

「Gotionは『スロバキア製』のバッテリーを原動力として、世界のグリーンエネルギーを支えていきます」と、Gotionの董事長であるLi Zhen氏は述べました。

バッテリー生産拠点としての機能にとどまらず、このギガファクトリーは研究、イノベーション、そして人材育成のための地域ハブとしての役割も果たします。Gotionは現地の大学や教育機関との連携を通じて、将来の専門家を育成し、技術的なブレークスルーを促進し、ヨーロッパにおける新エネルギー分野のイノベーションを加速させる、開かれた産学連携エコシステムの構築を目指しています。

同プロジェクトは、第1期で約1,300人の新規雇用を創出し、関連産業を地域に呼び込むことで、ヨーロッパにおけるグリーントランスフォーメーションの中でスロバキアの役割をさらに強化します。経済的な影響にとどまらず、このギガファクトリーは、企業がどのようにESGの推進および持続可能な繁栄という世界共通の使命に貢献できるかを体現しています。

「シュラニにおける生産施設は、大きな付加価値をもたらすとともに、多くの雇用を創出するでしょう。また、この地域だけでなくスロバキア全土の人々の生活の質を向上させるために不可欠な経済成長にも寄与します」と、スロバキア共和国のRobert Fico首相は述べました。

このギガファクトリーは、拡張可能な技術、協働によるイノベーション、そして責任ある産業活動を通じて、世界的なエネルギー転換を推進するというGotionの揺るぎない姿勢を示しています。それは、すべての人々にとってよりクリーンでスマート、かつ強靭なエネルギーの未来を築くことに貢献するものです。

