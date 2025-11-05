- La primera fábrica de baterías de Eslovaquia comienza oficialmente sus operaciones; Gotion redefine la lógica de la energía de Europa

ŠURANY, Eslovaquia, 5 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El mundo está presenciando una nueva ola de transformación: una revolución que va mucho más allá del ámbito energético. La ceremonia de inauguración de la Gigafábrica de Gotion en Eslovaquia, la primera planta de baterías para vehículos eléctricos del país, tuvo lugar el 28 de octubre en Šurany. Este hito está redefiniendo la evolución de las industrias, el crecimiento económico y la visión de la humanidad sobre su futuro compartido. La transición hacia la energía limpia ya no es una agenda regional, sino un imperativo europeo que dará forma al desarrollo del próximo siglo.

Gotion lidera este cambio radical, impulsando una visión de crecimiento integrado y sostenible mediante la tecnología, la fabricación y la colaboración. Desde Asia hasta Europa, la compañía está construyendo un ecosistema conectado que impulsa la transición europea hacia un futuro energético más limpio e inteligente. Su nueva Gigafábrica en Eslovaquia representa otro paso crucial para hacer realidad esa visión.

La Gigafábrica, que ocupa 95 hectáreas, está diseñada con una capacidad inicial de 20 GWh y se espera que comience la producción en 2027. Todos los productos abastecerán al mercado de la UE, lo que permitirá a Gotion mejorar su capacidad de suministro regional, optimizar la eficiencia logística y fortalecer su papel en la cadena industrial verde de Europa.

"Gotion impulsará las baterías "Made in Slovakia" como motor para potenciar la energía verde a nivel mundial", declaró Li Zhen, presidente de Gotion.

Más allá de su función de producción de baterías, la Gigafábrica funcionará como un centro regional de investigación, innovación y desarrollo de talento. Mediante alianzas con universidades e instituciones locales, Gotion busca crear un ecosistema abierto de industria y educación que fomente la formación de futuros expertos, estimule avances tecnológicos y acelere la innovación europea en nuevas energías.

El proyecto generará aproximadamente 1.300 nuevos empleos en su primera fase y atraerá industrias de apoyo a la región, reforzando aún más el papel de Eslovaquia en la transformación verde de Europa. Más allá de su impacto económico, la Gigafábrica ejemplifica cómo las empresas pueden contribuir al avance de los criterios ESG y a la misión global compartida de prosperidad sostenible.

"La planta de producción en Šurany aportará un importante valor añadido y creará numerosos puestos de trabajo. Además, contribuirá al crecimiento económico, fundamental para mejorar la calidad de vida de la población no solo en esta región, sino en toda Eslovaquia", declaró Robert Fico, Primer Ministro de la República Eslovaca.

La Gigafábrica demuestra el compromiso de Gotion con el avance de la transición energética global mediante tecnología escalable, innovación colaborativa y prácticas industriales responsables, contribuyendo así a la construcción de un futuro energético más limpio, inteligente y resiliente para todos.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2812823/20251103_______________EN.mp4