Inicia oficialmente la primera fábrica de baterías de Eslovaquia, Gotion redefine la lógica de la energía en Europa

ŠURANY, Eslovaquia, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El mundo está experimentando una nueva ola de transformación: una revolución que va más allá del ámbito de la energía. La ceremonia de celebración del hito de la gigafábrica de Gotion en Eslovaquia, la primera planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos del país, comenzó oficialmente el 28 de octubre en Šurany. Está redefiniendo la manera en que evolucionan las industrias, la manera en que se desarrollan las economías y la manera en que la humanidad concibe su futuro compartido. La transición hacia las energías limpias ya no es un programa regional, sino algo imperativo para los europeos que definirá el próximo siglo de desarrollo.

Gotion está a la vanguardia de esta transformación radical, al impulsar una visión de desarrollo integrado y sostenible a través de la tecnología, la fabricación y la colaboración. Desde Asia hasta Europa, la empresa está desarrollando un ecosistema conectado que potencia la trayectoria de Europa hacia un futuro de energías más limpias e inteligentes. Su nueva gigafábrica en Eslovaquia constituye un paso vital en la materialización de esa visión.

La gigafábrica ocupa 95 hectáreas, ha sido diseñada con una capacidad inicial de 20 GWh y se prevé que comience a producir en 2027. Todos los productos se comercializará en el mercado europeo, lo que le permitirá a Gotion aumentar su capacidad de suministro regional, mejorar la eficiencia logística y consolidar su rol en la cadena industrial ecológica de Europa.

"Gotion aprovechará las baterías 'Hechas en Eslovaquia' como fuerza motriz para potenciar la energía ecológica a nivel mundial", afirmó Li Zhen, presidente de Gotion.

Además de su función en la producción de baterías, la gigafábrica servirá como un centro regional para la investigación, la innovación y el desarrollo de talentos. A través de colaboraciones con universidades e instituciones locales, Gotion pretende crear un ecosistema abierto de industria y educación que prepare a expertos futuros, estimule los avances tecnológicos y acelere la innovación europea en nuevas energías.

El proyecto generará aproximadamente 1300 nuevos empleos en su primera fase y atraerá industrias auxiliares a la región, lo que consolidará el papel de Eslovaquia en la transformación ecológica en Europa. Además de su impacto económico, la gigafábrica representa la manera en la que las empresas pueden contribuir a la promoción de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y a la misión global compartida de prosperidad sostenible.

"La planta de producción en Šurany aportará un significativo valor añadido y generará una importante cantidad de puestos de trabajo. También contribuirá al desarrollo económico, esencial para mejorar la calidad de vida de las personas no solo en esta región sino en toda Eslovaquia", señaló Robert Fico, primer ministro de la República Eslovaca.

La gigafábrica demuestra el compromiso de Gotion de promover la transición energética a nivel mundial a través de una tecnología escalable, innovación colaborativa y prácticas industriales responsables, para contribuir a forjar un futuro con energías más limpias, inteligentes y resilientes para todos.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2812823/20251103_______________EN.mp4

FUENTE Gotion