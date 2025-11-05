انطلاق أول مصنع للبطاريات في سلوفاكيا رسميًا: شركة Gotion تُعيد تعريف منطق الطاقة في أوروبا

شوراني، سلوفاكيا، 5 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- يشهد العالم موجة جديدة من التحول — ثورة تمتد إلى ما هو أبعد من مجال الطاقة ذاته. بدأ حدث الاحتفال بإنجاز مصنع Gigafactory الخاص بشركة Gotion في سلوفاكيا — وهو أول مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية في البلاد — رسميًا في مدينة شوراني في 28 أكتوبر. إن هذا المشروع يعيد تعريف كيفية تطور الصناعات، ونمو الاقتصادات، ورؤية البشرية لمستقبلها المشترك. التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد مجرد أجندة إقليمية، بل أصبح ضرورة أوروبية تشكّل ملامح القرن القادم من التنمية.

وتقف Gotion في طليعة هذا التحول الشامل، حاملةً رؤية للنمو المتكامل والمستدام من خلال التكنولوجيا والتصنيع والتعاون. من آسيا إلى أوروبا، تبني الشركة منظومةً مترابطةً تُمكّن رحلة أوروبا نحو مستقبل طاقة أنظف وأذكى. ويُمثلُ Gigafactory مصنعها الجديد في سلوفاكيا خطوة حاسمة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية.

يمتد Gigafactory على مساحة 95 هكتارًا، وقد صُمم بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 جيجاواط/ساعة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027. ستُخصص جميع المنتجات للسوق الأوروبية، لتمكين شركة Gotion من تعزيز قدراتها الإقليمية على التوريد، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتقوية دورها في سلسلة الصناعة الخضراء في أوروبا.

قال Li Zhen ، رئيس مجلس إدارة Gotion : "ستتخذ Gotion من بطاريات 'صُنع في سلوفاكيا' قوة دافعة لتمكين الطاقة الخضراء العالمية".

علاوة على وظيفته في إنتاج البطاريات، سيعمل مصنع Gigafactory كمركز إقليمي للبحث والابتكار وتنمية المواهب. ومن خلال الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المحلية، تهدف Gotion إلى إنشاء منظومة صناعة وتعليم مفتوحة، تُسهم في إعداد خبراء المستقبل، وتحفِّز الاختراقات التكنولوجية، وتسرِّع وتيرة الابتكار الأوروبي في مجال الطاقة الجديدة.

سيخلق المشروع نحو 1,300 وظيفة جديدة في مرحلته الأولى، كما سيجذب الصناعات الداعمة إلى المنطقة، مما يُعزز دور سلوفاكيا في التحول الأخضر في أوروبا. وبالإضافة إلى أثره الاقتصادي، يُجسد مصنع Gigafactory كيف يمكن للشركات المساهمة في تطوير البيئة والمُجتمع والحوكمة ( ESG ) وتحقيق المهمة العالمية المشتركة للازدهار المستدام.

وقال Robert Fico ، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا: "ستُضيف منشأة الإنتاج في مدينة شوراني قيمة مضافة كبيرة، وستوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل. كما ستُساهم في النمو الاقتصادي، وهو أمر أساسي لتحسين جودة حياة الناس، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في جميع أنحاء سلوفاكيا".

يعكس مصنع Gigafactory التزام شركة Gotion بدفع التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال التكنولوجيا القابلة للتوسع، والابتكار التعاوني، والممارسات الصناعية المسؤولة — لبناء مستقبل طاقة أنظف وأذكى وأكثر مرونة للجميع.

