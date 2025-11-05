La première usine de batteries de Slovaquie démarre officiellement : Gotion redéfinit la logique de l'Europe de l'énergie

ŠURANY, Slovaquie, 5 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Le monde connaît une nouvelle vague de transformation : une révolution qui va bien au-delà du domaine de l'énergie. La cérémonie d'ouverture de la première gigafactory de batteries pour véhicules électriques Gotion de Slovaquie a officiellement débuté le 28 octobre à Šurany. Elle redéfinit l'évolution industrielle, la croissance économique et la manière dont l'humanité envisage son avenir commun. La transition vers l'énergie propre n'est plus un programme régional, mais un impératif européen qui façonnera le prochain siècle de développement.

Gotion est à l'avant-garde de ce changement radical et propose une vision de la croissance intégrée et durable grâce à la technologie, à la fabrication et à la collaboration. De l'Asie à l'Europe, l'entreprise met en place un écosystème connecté qui permet à l'Europe d'évoluer vers un avenir énergétique plus propre et plus intelligent. Sa nouvelle gigafactory en Slovaquie marque une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de cette vision.

Sur un terrain de 95 hectares, la gigafactory est conçue avec une capacité initiale de 20 GWh et devrait commencer à produire en 2027. Tous les produits seront destinés au marché de l'UE, ce qui permettra à Gotion de renforcer sa capacité d'approvisionnement régionale, d'améliorer son efficacité logistique et de consolider son rôle dans la chaîne industrielle verte de l'Europe.

« Gotion fabriquera des batteries "Made in Slovakia" dans un effort pour promouvoir l'énergie verte dans le monde », déclare Li Zhen, président de Gotion.

Au-delà de sa fonction de production de batteries, la gigafactory servira de pôle régional pour la recherche, l'innovation et le développement des talents. Grâce à des partenariats avec des universités et des institutions locales, Gotion vise à créer un écosystème ouvert entre l'industrie et l'éducation qui forme les futurs experts, stimule l'innovation technologique et accélère la transformation en Europe dans le secteur des nouvelles énergies.

Le projet créera environ 1 300 nouveaux emplois dans sa première phase et attirera des industries auxiliaires dans la région, renforçant ainsi le rôle de la Slovaquie dans la transformation verte de l'Europe. Au-delà de son impact économique, la gigafactory montre comment les entreprises peuvent contribuer à l'avancement de l'ESG et à la mission mondiale partagée de prospérité durable.

« L'usine de production de Šurany apportera une valeur ajoutée significative et créera un grand nombre d'emplois. Il contribuera également à la croissance économique, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants, dans cette région et dans toute la Slovaquie », ajoute Robert Fico, Premier ministre de la République slovaque.

La gigafactory témoigne de l'engagement de Gotion à faire progresser la transition énergétique mondiale grâce à une technologie évolutive, une innovation collaborative et des pratiques industrielles responsables, contribuant ainsi à construire un avenir énergétique plus propre, plus intelligent et plus résilient pour tous.

