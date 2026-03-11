Projetadas para aplicações reais: XCMG lança linha completa de escavadeiras para a América do Norte na CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A XCMG Excavator apresentou dez modelos de escavadeiras na CONEXPO 2026, uma das maiores feiras de equipamentos de construção do mundo, inaugurada em 3 de março, destacando máquinas e soluções de construção desenvolvidas especialmente para o mercado norte-americano.

Exposição da linha completa de escavadeiras destaca versatilidade no canteiro de obras

Escavadeira da XCMG na CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

Ao longo do primeiro dia, a exposição de escavadeiras da XCMG despertou interesse constante de empreiteiros, revendedores e especialistas em equipamentos, que avaliavam as máquinas para uma ampla variedade de aplicações em canteiros de obras. Entre os visitantes estava um empreiteiro do Texas, interessado em paisagismo, trabalhos agrícolas e projetos municipais de pequeno porte, que destacou a manobrabilidade das escavadeiras compactas e mini em espaços confinados, bem como a compatibilidade com diversos implementos.

Durante uma demonstração no local, a máquina alternou rapidamente entre uma caçamba padrão, uma caçamba de limpeza e um implemento de trituração, mostrando sua versatilidade para operações multifuncionais em campo. Após acompanhar a demonstração, o empreiteiro comentou: "É exatamente isso que estou procurando."

Ao enfatizar a capacidade multifuncional e a adaptabilidade a tarefas específicas, a linha de escavadeiras da XCMG foi projetada para ajudar empreiteiros a aumentar a produtividade, ao mesmo tempo em que reduz o custo total de propriedade em uma ampla gama de aplicações de construção e gestão de terrenos.

Escavadeiras da Série Pro estreiam no mercado norte-americano

Um dos principais destaques da exposição da XCMG foi a apresentação de duas novas escavadeiras da Série Pro: a XE27U PRO e a XE45U PRO. A XE27U PRO conta com um trem de força aprimorado e maiores velocidades de deslocamento, oferecendo controle preciso e maior conforto para o operador, ao mesmo tempo em que mantém excelente manobrabilidade em canteiros de obras com espaço limitado. A XE45U PRO oferece forte força de escavação e resposta hidráulica rápida, apoiadas por um material rodante reforçado e alargado, projetado para melhorar a estabilidade, a compatibilidade com implementos e a eficiência no reaterro.

Ambos os modelos receberam pedidos de revendedores norte-americanos já estabelecidos no primeiro dia da feira, refletindo a forte demanda por equipamentos adequados às condições operacionais locais. Um cliente comentou: "Não estávamos apenas esperando por uma máquina; estávamos esperando por um parceiro que entendesse o mercado norte-americano."

Sistema de controle inteligente ICS2.0: a inovação nunca para

A XCMG está desenvolvendo seu sistema de controle inteligente de próxima geração, ICS2.0, que incorpora algoritmos de controle aprimorados orientados por IA para suportar funções de precisão, incluindo escavação automatizada de valas, assistência em nivelamento e operações de rompimento controladas. O sistema também inclui múltiplos modos operacionais, projetados para simplificar os fluxos de trabalho e garantir desempenho consistente no canteiro de obras.

Entre as máquinas apresentadas, a escavadeira XE355UCR conta com oito funções auxiliares inteligentes, incluindo assistência para nivelamento de valas abertas, pesagem inteligente, geocercamento eletrônico e alerta de tombamento, ajudando os operadores a melhorar a precisão das medições, a eficiência operacional e a segurança no canteiro de obras. Essas tecnologias respondem a desafios operacionais práticos enfrentados por empreiteiros que atuam em ambientes de campo complexos.

Por meio do desenvolvimento contínuo de produtos e de um alinhamento mais próximo com as necessidades dos mercados regionais, a XCMG Excavator está ampliando sua presença no setor de equipamentos de construção da América do Norte. À medida que os empreiteiros adotam cada vez mais soluções de equipamentos avançados e inteligentes, a empresa continua colaborando com revendedores e parceiros em todo o mundo para apoiar o sucesso de longo prazo de seus clientes.

