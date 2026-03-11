Diseñada para aplicaciones en el mundo real: XCMG presenta su línea de excavadoras para Norteamérica en CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator presentó diez modelos de excavadoras en CONEXPO 2026, una de las ferias de maquinaria de construcción más grandes del mundo que abrió sus puertas el 3 de marzo, donde destacó las máquinas y soluciones de construcción desarrolladas específicamente para el mercado norteamericano.

La pantalla de la excavadora de línea completa destaca la versatilidad en el lugar de las obras

Excavadora XCMG en CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

A lo largo de la jornada inaugural, la exposición de excavadoras de XCMG atrajo el interés constante de contratistas, distribuidores y especialistas en maquinaria que evaluaban máquinas para una amplia gama de aplicaciones en obras. Entre ellos se encontraba un contratista con sede en Texas que evalúa equipos para paisajismo, trabajos agrícolas y proyectos municipales ligeros, quien destacó la maniobrabilidad de las excavadoras compactas y miniexcavadoras en espacios reducidos y su compatibilidad con una gran variedad de accesorios.

Durante una demostración en el sitio, la máquina pasó con rapidez de una cuchara estándar a una cuchara de limpieza y luego a un accesorio de trituración, lo que ilustra la versatilidad de la máquina para operaciones de campo multipropósito. Tras observar la demostración, el contratista comentó: "Esto es lo que estoy buscando".

Al hacer énfasis en la capacidad multifuncional y la adaptabilidad específica para cada trabajo, la línea de excavadoras de XCMG está diseñada para ayudar a los contratistas a mejorar la productividad y reducir el costo total de propiedad en una amplia gama de aplicaciones de construcción y gestión del terreno.

Las excavadoras de la serie Pro hacen su debut en el mercado norteamericano

Uno de los aspectos más destacados de la exposición de XCMG fue la presentación de dos nuevas excavadoras de la serie Pro: la XE27U PRO y la XE45U PRO. La XE27U PRO cuenta con un sistema de propulsión mejorado y velocidades de desplazamiento más rápidas, lo que proporciona un control preciso y una mayor comodidad para el operador, a la vez que mantiene la maniobrabilidad en lugares de trabajo con espacio reducido. La XE45U PRO ofrece una gran fuerza de arranque y una rápida respuesta hidráulica, respaldadas por un chasis reforzado y más ancho diseñado para mejorar la estabilidad, la compatibilidad de los accesorios y la eficiencia de relleno.

Ambos modelos obtuvieron pedidos de distribuidores norteamericanos consolidados el primer día de la feria, lo que refleja la fuerte demanda de equipos adaptados a las condiciones operativas locales. Un cliente comentó: "No solo esperábamos una máquina, sino un socio que comprendiera el mercado norteamericano".

Sistema de control inteligente ICS2.0: la innovación nunca se detiene

XCMG está desarrollando su sistema de control inteligente ICS2.0 de última generación, que incorpora algoritmos de control mejorados basados en IA para admitir funciones de precisión, como excavación automatizada de zanjas, asistencia para nivelación y operaciones de rotura controladas. El sistema también incluye múltiples modos operativos diseñados para simplificar los flujos de trabajo y respaldar un rendimiento constante en la obra.

Entre las máquinas presentadas, la excavadora XE355UCR cuenta con ocho funciones auxiliares inteligentes, entre las que se incluyen la asistencia para la nivelación de zanjas abiertas, el pesaje inteligente, el geoperimetraje electrónico y la advertencia de vuelco, lo que ayuda a los operadores a mejorar la precisión de las mediciones, la eficiencia operativa y la seguridad en el lugar de las obras. Estas tecnologías abordan los desafíos operativos prácticos a los que se enfrentan los contratistas que trabajan en entornos de campos complejos.

A través del desarrollo continuo de productos y una mayor adaptación a las necesidades del mercado regional, XCMG Excavator está ampliando su presencia en el sector de las maquinarias de construcción de Norteamérica. A medida que los contratistas adoptan cada vez más soluciones de equipos avanzados e inteligentes, la empresa sigue colaborando con distribuidores y socios de todo el mundo para apoyar el éxito a largo plazo de sus clientes.

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FUENTE XCMG Excavator