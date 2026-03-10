Entwickelt für die Praxis: XCMG stellt auf der CONEXPO 2026 erstmals eine Bagger-Baureihe für Nordamerika vor

LAS VEGAS, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator stellte auf der CONEXPO 2026 zehn Baggermodelle vor und präsentierte dabei speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Maschinen und Lösungen für die Bauindustrie. Die CONEXPO ist eine der weltweit größten Baumaschinenmessen und fand vom 3. bis 7. März 2026 im Las Vegas Convention Center statt.

Vollständige Bagger-Baureihe zeigt Vielseitigkeit für die Baustelle

XCMG Excavator at CONEXPO-CON/AGG 2026

Während des gesamten Eröffnungstages stießen die ausgestellten Bagger von XCMG auf reges Interesse bei Bauunternehmern, Händlern und Ausrüstungsspezialisten, die Maschinen für verschiedene Baustellenanwendungen begutachteten. Unter ihnen war ein in Texas ansässiger Bauunternehmer, der Ausrüstung auf ihre Eignung für den Landschaftsbau, landwirtschaftliche Anwendungen und kleinere kommunale Projekte hin beurteilte und schließlich die Wendigkeit der vorgestellten Kompakt- und Minibagger auf engem Raum sowie ihre Kompatibilität mit einer Vielzahl von Anbaugeräten lobte.

Bei einer Vorführung vor Ort konnte die verwendete Maschine schnell von einer Standardschaufel auf eine Reinigungsschaufel und dann auf einen Mulchvorsatz umgestellt werden, was die Vielseitigkeit der Maschine für Mehrzweckeinsätze eindrucksvoll verdeutlichte. Nach der Vorführung sagte der Unternehmer: „Das ist genau das, was ich suche."

Durch die Betonung der Multifunktionsfähigkeit und der aufgabenspezifischen Anpassungsfähigkeit ist die XCMG-Baggerreihe so konzipiert, dass sie Bauunternehmern hilft, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten für eine Vielzahl von Bau- und Landschaftsarbeiten zu senken.

Bagger der Pro-Serie debütieren auf dem nordamerikanischen Markt

Ein wichtiger Höhepunkt der XCMG-Ausstellung war die Vorstellung von zwei neuen Baggermodellen der Pro-Serie: XE27U PRO und XE45U PRO. Der XE27U PRO verfügt über einen verbesserten Antriebsstrang und höhere Fahrgeschwindigkeiten, die eine präzise Steuerung und einen verbesserten Fahrerkomfort ermöglichen und gleichzeitig die Manövrierfähigkeit auf beengten Baustellen gewährleisten. Der XE45U PRO bietet eine hohe Ausbrechkraft und eine schnelle Hydraulikreaktion, unterstützt durch ein verstärktes und verbreitertes Fahrwerk, das für mehr Stabilität, Anbaugerätekompatibilität und Effizienz beim Verfüllen ausgelegt ist.

Für beide Modelle wurden bereits am ersten Messetag Aufträge von etablierten nordamerikanischen Händlern verzeichnet, was die starke Nachfrage nach Baumaschinen widerspiegelt, die für die örtlichen Betriebsbedingungen geeignet sind. Ein Kunde bemerkte: „Wir haben nicht nur auf eine Maschine gewartet, sondern auf einen Partner, der den nordamerikanischen Markt versteht."

ICS2.0 Intelligent Control System: Innovation hört nie auf

XCMG entwickelt derzeit mit dem ICS2.0 sein intelligentes Steuerungssystem der nächsten Generation, das über verbesserte KI-basierte Steuerungsalgorithmen verfügt, um Präzisionsfunktionen wie automatisierten Grabenaushub, Planierarbeiten und kontrollierte Brechvorgänge zu unterstützen. Das System umfasst außerdem mehrere Betriebsmodi, die die Arbeitsabläufe vereinfachen und eine gleichmäßige Leistung auf der Baustelle unterstützen.

Unter den vorgestellten Maschinen ist der XE355UCR mit acht intelligenten Zusatzfunktionen ausgestattet, darunter Planierhilfe, intelligentes Wiegen, elektronisches Geofencing und Umkippwarnung, die dem Maschinenführer helfen, die Messgenauigkeit, die Betriebseffizienz und die Sicherheit auf der Baustelle zu verbessern. Diese Technologien sind auf die praktischen betrieblichen Herausforderungen ausgerichtet, mit denen Bauunternehmer in komplexen Baustellenumgebungen konfrontiert sind.

Durch kontinuierliche Produktentwicklung und eine stärkere Ausrichtung auf die regionalen Marktbedürfnisse baut XCMG Excavator seine Präsenz im nordamerikanischen Baumaschinensektor aus. Da Bauunternehmen zunehmend fortschrittliche und intelligente Ausrüstungslösungen einsetzen, arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Händlern und Partnern weltweit zusammen, um den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu unterstützen.

