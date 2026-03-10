Conçu pour des applications réelles : La gamme d'excavatrices de XCMG fait ses débuts en Amérique du Nord au CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator a présenté dix modèles d'excavatrices au salon CONEXPO 2026, l'un des plus grands salons professionnels mondiaux pour les équipements de construction qui s'est ouvert le 3 mars, mettant en avant les machines et solutions de construction développées spécifiquement pour le marché nord-américain.

L'exposition d'une gamme complète d'excavatrices met en évidence la polyvalence sur le chantier

XCMG Excavator at CONEXPO-CON/AGG 2026

Tout au long de la journée d'ouverture, l'exposition d'excavatrices de XCMG a suscité un intérêt constant de la part des entrepreneurs, des concessionnaires et des spécialistes de l'équipement qui évaluaient les machines pour toute une série d'applications sur les chantiers. Parmi eux, un entrepreneur basé au Texas, qui évaluait l'équipement pour l'aménagement paysager, les travaux agricoles et les projets municipaux légers, a noté la maniabilité des excavatrices compactes et des mini-excavatrices dans les espaces confinés et leur compatibilité avec une variété d'accessoires.

Lors d'une démonstration sur site, la machine est passée rapidement d'un godet standard à un godet de nettoyage, puis à un accessoire de broyage, illustrant la polyvalence de la machine pour des opérations polyvalentes sur le terrain. Après avoir assisté à la démonstration, l'entrepreneur a déclaré : « C'est ce que je recherche. »

En mettant l'accent sur les capacités multifonctionnelles et l'adaptabilité à des tâches spécifiques, la gamme d'excavatrices XCMG est conçue pour aider les entrepreneurs à améliorer leur productivité tout en réduisant le coût total de possession dans une large gamme d'applications de construction et de gestion des terres.

Les excavatrices de la série Pro font leurs débuts sur le marché nord-américain

L'un des points forts de l'exposition de XCMG a été l'introduction de deux nouvelles excavatrices de la série Pro : la XE27U PRO et la XE45U PRO. La XE27U PRO est dotée d'un groupe motopropulseur amélioré et de vitesses de déplacement plus rapides, ce qui permet un contrôle précis et un meilleur confort de l'opérateur tout en maintenant la maniabilité sur les chantiers exigus. La XE45U PRO offre une force de rupture importante et une réponse hydraulique rapide, soutenue par un châssis inférieur renforcé et élargi conçu pour améliorer la stabilité, la compatibilité des accessoires et l'efficacité du remblayage.

Les deux modèles ont fait l'objet de commandes de la part de concessionnaires nord-américains établis dès le premier jour du salon, ce qui témoigne d'une forte demande d'équipements adaptés aux conditions d'exploitation locales. Un client a fait remarquer : « Nous n'attendions pas seulement une machine, nous attendions un partenaire qui comprenne le marché nord-américain. »

Système de contrôle intelligent ICS2.0 : L'innovation ne s'arrête jamais

XCMG développe son système de contrôle intelligent ICS2.0 de nouvelle génération, qui incorpore des algorithmes de contrôle améliorés pilotés par l'IA pour prendre en charge des fonctions de précision, notamment le creusement automatisé de tranchées, l'assistance au nivellement et les opérations de cassage contrôlées. Le système comprend également plusieurs modes opérationnels conçus pour simplifier les flux de travail et favoriser des performances constantes sur le chantier.

Parmi les machines présentées, l'excavatrice XE355UCR est dotée de huit fonctions auxiliaires intelligentes, dont l'assistance au nivellement des fossés ouverts, le pesage intelligent, le géofencing électronique et l'alerte de basculement, qui aident les opérateurs à améliorer la précision des mesures, l'efficacité opérationnelle et la sécurité sur le chantier. Ces technologies répondent aux défis opérationnels pratiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs travaillant dans des environnements de terrain complexes.

Grâce à un développement continu des produits et à un alignement plus étroit sur les besoins des marchés régionaux, XCMG Excavator renforce sa présence dans le secteur des équipements de construction en Amérique du Nord. Alors que les entrepreneurs adoptent de plus en plus des solutions d'équipement avancées et intelligentes, l'entreprise continue de collaborer avec les concessionnaires et les partenaires du monde entier pour favoriser la réussite à long terme des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930206/1.jpg