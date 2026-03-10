「CONEXPO 2026」為場景而生！徐工挖掘機械全新產品赴約北美

02 Pro系列首發：本土化是深度適配

本次展會重磅發佈兩款專為北美打造的Pro系列挖掘機：XE27U PRO與XE45U PRO。XE27U PRO動力升級，行走迅捷，兼具舒適駕乘與靈活操控，游刃有餘於狹窄工況；XE45U PRO動力強勁、響應迅速，憑借穩重大底盤增強機具適配力，顯著提升回填效率。開展首日，兩款機型即斬獲多家北美實力經銷商意向訂單。當地客戶直言：「我們等待的不是設備，而是懂北美市場的合作夥伴。」Pro系列以每一次迭代與客戶期許同頻共振，詮釋了「Solid XCMG, Steady Progress」。

03 智能內核：「創新」永不止步

徐工聚力打造新一代ICS2.0智能控制系統，依托升級AI算法，精準實現一鍵挖溝、平地、破碎等功能，並搭載多模式高效適配智能作業需求，推動施工簡單化、標準化。焦點產品XE355UCR集成開放修坡助手、智能稱重、電子圍牆、傾翻預警等8項輔助功能，全方位覆蓋作業精度、計量統計與安全防護，精準匹配當地工況痛點。

秉承「Solid to Succeed」理念，徐工挖機正贏得越來越多北美高端市場認可。未來，在產業高端化、智能化、綠色化轉型下，徐工將與全球夥伴攜手共進，實現價值共創共贏。

SOURCE 徐州徐工挖掘機械有限公司