실제 작업 환경을 위한 설계: XCMG, CONEXPO 2026에서 북미 시장용 굴착기 라인업 공개

라스베이거스 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- XCMG 굴착기(XCMG Excavator)가 3월 3일 개막한 세계 최대 건설 장비 전시회 중 하나인 CONEXPO 2026에서 10종의 굴착기 모델을 선보이며 북미 시장을 위해 특별히 개발된 장비와 건설 솔루션을 공개했다.

다양한 작업 환경에 대응하는 풀라인 굴착기 전시

XCMG Excavator at CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/XCMG Excavator)

전시 개막 첫날 동안 XCMG의 굴착기 전시는 다양한 작업 환경에 적용 가능한 장비를 평가하기 위해 방문한 시공업체, 딜러, 장비 전문가들의 지속적인 관심을 끌었다. 그중 텍사스의 한 시공업체는 조경 작업, 농업 작업, 소규모 지방자치단체 프로젝트 등에 사용할 장비를 검토하며 XCMG의 컴팩트 및 미니 굴착기에 대해 협소한 공간에서도 발휘되는 뛰어난 기동성과 다양한 어태치먼트와의 호환성을 높이 평가했다.

현장 시연에서는 장비가 표준 버킷에서 클리닝 버킷으로, 이어 멀칭 어태치먼트로 빠르게 전환되며 다목적 현장 작업에서의 활용성을 보여주었다. 시연을 지켜본 해당 시공업체 관계자는 "이것이 바로 내가 찾던 장비"라고 평가했다.

다기능성과 작업 환경별 적응성을 강조한 XCMG의 굴착기 라인업은 다양한 건설 및 토지 관리 작업에서 생산성 향상과 총소유비용 절감을 지원하도록 설계됐다.

북미 시장을 위한 PRO 시리즈 굴착기 공개

이번 전시의 주요 하이라이트는 PRO 시리즈 굴착기 2종인 XE27U PRO와 XE45U PRO의 공개였다. XE27U PRO는 업그레이드된 파워트레인과 향상된 주행 속도를 갖춰 정밀한 제어와 운전자 편의성을 제공하면서도 협소한 작업 현장에서의 기동성을 유지하도록 설계됐다. XE45U PRO는 강력한 굴착력과 빠른 유압 반응성을 제공하며, 안정성 향상과 어태치먼트 호환성, 되메우기 작업 효율 개선을 위해 강화 및 확장된 하부 구조를 채택했다.

두 모델 모두 전시 첫날 북미 지역의 기존 딜러들로부터 주문을 확보하며 현지 작업 환경에 적합한 장비에 대한 높은 수요를 입증했다. 한 고객은 "우리는 단순히 장비를 기다린 것이 아니라 북미 시장을 이해하는 파트너를 기다리고 있었다"고 말했다.

ICS2.0 지능형 제어 시스템: 멈추지 않는 혁신

XCMG는 차세대 ICS2.0 지능형 제어 시스템을 개발 중이다. 이 시스템은 업그레이드된 AI 기반 제어 알고리즘을 적용해 자동 트렌칭, 그레이딩 지원, 제어된 파쇄 작업 등 정밀 작업 기능을 지원한다. 또한 작업 흐름을 단순화하고 일관된 작업 성능을 유지할 수 있도록 다양한 작업 모드를 지원한다.

전시된 장비 중 XE355UCR 굴착기는 개방형 도랑 그레이딩 지원, 지능형 중량 측정, 전자 지오펜싱(Geofencing), 전복 경고를 포함한 8가지 지능형 보조 기능을 제공한다. 이 기능들은 복잡한 현장 환경에서 작업하는 시공업체들이 측정 정확도, 작업 효율성, 현장 안전성을 향상하도록 돕는다.

지속적인 제품 개발과 현지 시장 요구에 대한 대응을 통해 XCMG 굴착기는 북미 건설 장비 시장에서 입지를 확대하고 있다. 시공업체들이 점점 더 첨단 지능형 장비 솔루션을 도입하는 가운데, XCMG는 전 세계 딜러 및 파트너들과 협력해 고객의 장기적인 성공을 지원해 나갈 계획이다.

SOURCE XCMG Excavator