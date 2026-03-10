-Diseñado para aplicaciones del mundo real: XCMG presenta su línea de excavadoras para Norteamérica en CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Excavator presentó diez modelos de excavadoras en CONEXPO 2026, una de las ferias comerciales de equipos de construcción más grandes del mundo que se inauguró el 3 de marzo, destacando máquinas y soluciones de construcción desarrolladas específicamente para el mercado de Norteamérica.

Exhibición de excavadoras de línea completa destaca versatilidad en el lugar de trabajo

XCMG Excavator at CONEXPO-CON/AGG 2026

Durante la jornada inaugural, la exhibición de excavadoras de XCMG atrajo un interés constante de contratistas, distribuidores y especialistas en equipos que evaluaban máquinas para diversas aplicaciones en el campo. Entre ellos, un contratista con sede en Texas que evaluaba equipos para paisajismo, trabajos agrícolas y proyectos municipales ligeros destacó la maniobrabilidad de las excavadoras compactas y miniexcavadoras en espacios reducidos y su compatibilidad con diversos implementos.

Durante una demostración en el lugar de trabajo, la máquina pasó rápidamente de una cuchara estándar a una cuchara de limpieza y luego a un accesorio de trituración, lo que demuestra su versatilidad para operaciones de campo multipropósito. Tras observar la demostración, el contratista comentó: "Esto es lo que estoy buscando".

Al enfatizar la capacidad multifuncional y la adaptabilidad a cada trabajo, la línea de excavadoras de XCMG está diseñada para ayudar a los contratistas a mejorar la productividad y reducir el coste total de propiedad en una amplia gama de aplicaciones de construcción y gestión de terrenos.

Excavadoras de la Serie Pro debutan en el mercado norteamericano

Un punto destacado de la exposición de XCMG fue la presentación de dos nuevas excavadoras de la Serie Pro: la XE27U PRO y la XE45U PRO. La XE27U PRO cuenta con un sistema de propulsión mejorado y velocidades de desplazamiento más rápidas, lo que proporciona un control preciso y una mayor comodidad para el operador, a la vez que mantiene la maniobrabilidad en espacios reducidos. La XE45U PRO ofrece una gran fuerza de arranque y una rápida respuesta hidráulica, respaldadas por un tren de rodaje reforzado y ensanchado, diseñado para mejorar la estabilidad, la compatibilidad con los accesorios y la eficiencia del relleno.

Ambos modelos consiguieron pedidos de distribuidores norteamericanos consolidados el primer día de la feria, lo que refleja la fuerte demanda de equipos adaptados a las condiciones operativas locales. Un cliente comentó: "No esperábamos simplemente una máquina; esperábamos un socio que comprendiera el mercado norteamericano".

Sistema de Control Inteligente ICS2.0: La innovación nunca se detiene

XCMG está desarrollando su sistema de control inteligente ICS2.0 de última generación, que incorpora algoritmos de control mejorados basados en IA para respaldar funciones de precisión, como la excavación automatizada de zanjas, la asistencia a la nivelación y las operaciones de trituración controlada. El sistema también incluye múltiples modos operativos diseñados para simplificar los flujos de trabajo y garantizar un rendimiento constante en la obra.

Entre las máquinas presentadas, la excavadora XE355UCR cuenta con ocho funciones auxiliares inteligentes, como asistencia para nivelación de zanjas abiertas, pesaje inteligente, geocercado electrónico y alerta de vuelco, lo que ayuda a los operadores a mejorar la precisión de las mediciones, la eficiencia operativa y la seguridad en la obra. Estas tecnologías abordan los desafíos operativos prácticos a los que se enfrentan los contratistas que trabajan en entornos de campo complejos.

Gracias al desarrollo continuo de productos y a una mayor adaptación a las necesidades del mercado regional, XCMG Excavator está expandiendo su presencia en el sector de equipos de construcción de Norteamérica. A medida que los contratistas adoptan cada vez más soluciones de equipos avanzados e inteligentes, la empresa continúa colaborando con distribuidores y socios en todo el mundo para impulsar el éxito a largo plazo de sus clientes.