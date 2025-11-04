Pylontech anuncia a abertura oficial de sua subsidiária na Austrália, reforçando sua presença global em armazenamento de energia

SYDNEY, 4 de nov. de 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech", SSE: 688063), líder global em sistemas de armazenamento de energia, tem o prazer de anunciar a abertura oficial de sua subsidiária australiana em Sydney. Esse marco representa um grande avanço na estratégia de expansão global da empresa e reforça seu compromisso de longo prazo com os mercados de armazenamento de energia da Austrália e Nova Zelândia.

1 2 3

A criação da Pylontech Australia demonstra a plena capacidade operacional da empresa, oferecendo vendas localizadas, serviços técnicos, coordenação da cadeia de suprimentos e suporte ao cliente para atender melhor seus parceiros e clientes na região.

"A Austrália tem sido um dos mercados de armazenamento de energia mais dinâmicos do mundo, e temos orgulho de fazer parte de sua trajetória desde a instalação do nosso primeiro sistema aqui há mais de uma década", disse Geoffrey Song, vice-presidente da Pylontech. "O lançamento da Pylontech Australia demonstra nossa dedicação em apoiar os parceiros locais por meio de colaboração mais próxima, serviço mais rápido e soluções mais abrangentes."

A Austrália tornou-se um dos mercados de armazenamento de energia mais desenvolvidos e de crescimento mais rápido do mundo, impulsionada por metas nacionais ambiciosas de transição energética. O governo visa reduzir as emissões em 62 a 70% abaixo dos níveis de 2005 até 2035, apoiado por programas como a iniciativa Cheaper Home Batteries, que ajuda as residências a ingressar na transição para energia limpa. Com a nova subsidiária agora totalmente operacional, a Pylontech acelerará ainda mais a entrega de soluções de armazenamento de energia residencial, comercial e em escala de utilidade – contribuindo para o progresso da Austrália rumo a um futuro energético limpo, confiável e resiliente.

"Estabelecendo uma presença local, nosso objetivo é estar mais próximos de nossos clientes – não apenas geograficamente, mas também estrategicamente", acrescentou Ned Yu, gerente geral da Pylontech Australia. "Esse marco nos permite atender o mercado com ainda mais agilidade, inovação e capacidade de resposta."

A abertura da Pylontech Australia reafirma a missão da empresa de impulsionar a transformação energética global por meio de soluções de armazenamento de energia seguras, confiáveis e sustentáveis.

Sobre a Pylontech

Fundada em 2009, a Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) é uma fornecedora pioneira e líder em sistemas de armazenamento de energia, integrando tecnologias de eletroquímica, eletrônica de potência e integração de sistemas. Com mais de 2 milhões de sistemas implantados globalmente, a Pylontech conquistou reconhecimento por sua inovação e qualidade em todo o mundo. O portfólio de produtos da empresa abrange aplicações residenciais, comerciais e industriais, bem como em escala de rede, apoiando parceiros globais na realização de uma transição energética sustentável e segura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg

FONTE Pylontech