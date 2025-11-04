Pylontech объявляет об официальном открытии своего австралийского подразделения, укрепляя глобальное присутствие компании в области хранения энергии

Pylontech

Nov 04, 2025

СИДНЕЙ, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylon Technologies Co., Ltd. («Pylontech», SSE: 688063), один из мировых лидеров в области систем хранения энергии, рада объявить об официальном открытии австралийского филиала компании в Сиднее. Это знаменательное событие представляет собой важный шаг вперед в глобальной стратегии компании по мировой экспансии и укрепляет ее долгосрочную приверженность рынкам хранения энергии Австралии и Новой Зеландии.

Учреждение Pylontech Australia означает полную операционную готовность компании — обеспечение локализованных продаж, предоставление технических услуг, координация цепочки поставок и клиентская поддержка для лучшего взаимодействия с партнерами и клиентами по всему региону.

«Австралия была одним из самых динамичных рынков хранения энергии в мире, и мы гордимся тем, что были частью ее пути с тех самых пор, когда наша первая система была установлена здесь более десяти лет назад», — сказал Джеффри Сонг (Geoffrey Song), вице-президент Pylontech. «Начало работы Pylontech Australia демонстрирует нашу приверженность поддержке местных партнеров за счет более тесного сотрудничества, более быстрого сервиса и более комплексных решений».

Австралия стала одним из самых зрелых и быстрорастущих рынков хранения энергии в мире, что обусловлено амбициозными национальными целями энергетического перехода. Правительство страны стремится сократить выбросы углекислого газа на 62–70 % относительно уровня 2005 года к 2035 году при поддержке таких программ, как «Cheaper Home Batteries», которая помогает домохозяйствам присоединиться к переходу на чистую энергию. После того, как новая дочерняя компания начнет работать на полную мощность, Pylontech еще больше ускорит поставку решений для хранения энергии в жилом, коммерческом и коммунальном секторах, способствуя движению Австралии к будущему с чистой, надежной и отказоустойчивой энергией.

«Наше присутствие на местном рынке делает нас ближе к нашим клиентам не только с географической точки зрения, но и со стратегической», – добавил Нед Ю (Ned Yu), генеральный директор Pylontech Australia. «Этот значительный шаг позволяет нам обслуживать данный рынок с еще большей гибкостью, используя инновационный подход и быстро реагируя на решение важных задач».

Открытие Pylontech Australia подтверждает миссию компании по расширению возможностей глобальной энергетической трансформации за счет безопасных, надежных и устойчивых решений для хранения энергии.

О компании Pylontech

Основанная в 2009 году, компания Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) является одной из компаний-первопроходцев и одним из ведущих поставщиков систем хранения энергии, объединяющим технологии электрохимии, силовой электроники и системной интеграции. Имея в своем портфеле более 2 миллионов систем, работающих по всему миру, Pylontech получила всеобщее признание за свои инновации и высокое качество продуктов и услуг. В ассортимент предлагаемой компанией продукции входят системы для бытового, коммерческого и промышленного использования, а также для электросетей, помогая глобальным партнерам в осуществлении устойчивого и безопасного энергетического перехода.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg 

