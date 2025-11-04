Pylontech anuncia la inauguración oficial de su filial australiana, consolidando su presencia mundial en el sector del almacenamiento de energía

SÍDNEY, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. ("Pylontech", SSE: 688063), líder mundial en sistemas de almacenamiento de energía, se complace en anunciar la inauguración oficial de su filial australiana en Sídney. Este hito representa un importante avance en la estrategia de expansión mundial de la empresa y refuerza su compromiso a largo plazo con los mercados de almacenamiento de energía de Australia y Nueva Zelanda.

La creación de Pylontech Australia supone la plena operatividad de la empresa, que ofrece servicios de ventas, asistencia técnica, coordinación de la cadena de suministro y atención al cliente a nivel local para prestar un mejor servicio a sus socios y clientes en toda la región.

"Australia ha sido uno de los mercados de almacenamiento de energía más dinámicos del mundo, y nos enorgullece haber formado parte de su trayectoria desde que instalamos nuestro primer sistema aquí, hace más de una década", afirmó Geoffrey Song, vicepresidente de Pylontech. "La inauguración de Pylontech Australia demuestra nuestro compromiso con el apoyo a los socios locales mediante una colaboración más estrecha, un servicio más rápido y soluciones más completas".

Australia se ha convertido en uno de los mercados de almacenamiento de energía más sólidos y de más rápido crecimiento del mundo, impulsado por ambiciosos objetivos nacionales de transición energética. El gobierno tiene como objetivo reducir las emisiones entre un 62 % y un 70 % por debajo de los niveles de 2005 para 2035, con el apoyo de programas como la iniciativa "Cheaper Home Batteries" (Baterías domésticas más baratas), que ayuda a los hogares a sumarse a la transición hacia la energía limpia. Ahora que la nueva filial se encuentra en pleno funcionamiento, Pylontech acelerará aún más la entrega de soluciones de almacenamiento de energía a escala residencial, comercial y de servicios públicos, contribuyendo al progreso de Australia hacia un futuro energético limpio, fiable y resiliente.

"Al establecer una presencia local, nuestro objetivo es estar más cerca de nuestros clientes, no solo geográficamente, sino también estratégicamente", agregó Ned Yu, gerente general de Pylontech Australia. "Este hito nos permite atender al mercado con mayor agilidad, innovación y capacidad de respuesta".

La apertura de Pylontech Australia reafirma la misión de la empresa de impulsar la transformación energética mundial mediante soluciones de almacenamiento de energía seguras, confiables y sostenibles.

Acerca de Pylontech

Fundada en 2009, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) es una empresa pionera y líder en el suministro de sistemas de almacenamiento de energía, que integra tecnologías de electroquímica, electrónica de potencia e integración de sistemas. Con más de 2 millones de sistemas implementados en todo el mundo, Pylontech goza de reconocimiento mundial por su innovación y calidad. La cartera de productos de la empresa abarca aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, así como a escala de red, apoyando a socios globales en la consecución de una transición energética sostenible y segura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg

FUENTE Pylontech