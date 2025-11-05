Pylontech oznamuje oficiálne otvorenie austrálskej dcérskej spoločnosti - upevnenie globálnej pôsobnosti v oblasti skladovania energie
News provided byPylontech
Nov 05, 2025, 16:43 ET
SYDNEY, 5. november 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech", SSE: 688063), globálny líder v oblasti systémov skladovania energie, s potešením oznamuje oficiálne otvorenie svojej austrálskej pobočky v Sydney. Tento míľnik predstavuje významný krok vpred v stratégii globálnej expanzie spoločnosti a upevňuje jej dlhodobý záväzok voči austrálskemu a novozélandskému trhu skladovania energie.
Založenie spoločnosti Pylontech Australia znamená plnú prevádzkovú pripravenosť spoločnosti, ktorá bude poskytovať lokalizovaný predaj, technické služby, koordináciu dodávateľského reťazca a zákaznícku podporu s cieľom lepšie slúžiť partnerom a klientom v celom regióne.
„Austrália je jedným z najdynamickejších trhov so skladovaním energie na svete a sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou jej vývoja od inštalácie nášho prvého systému pred viac ako desiatimi rokmi," povedal Geoffrey Song, viceprezident spoločnosti Pylontech. „Otvorenie Pylontech Australia preukazuje naše odhodlanie podporovať miestnych partnerov prostredníctvom užšej spolupráce, rýchlejších služieb a komplexnejších riešení."
Austrália sa stala jedným z najvyspelejších a najrýchlejšie rastúcich trhov s energiou na svete, ktorý podporujú ambiciózne národné ciele energetickej transformácie. Cieľom vlády je do roku 2035 znížiť emisie o 62 – 70 % oproti úrovni z roku 2005, konkrétne prostredníctvom programov, ako je iniciatíva Lacnejšie batérie pre domácnosti, ktoré pomáhajú domácnostiam zapojiť sa do prechodu na čistú energiu. Vďaka uvedeniu novej dcérskej spoločnosti do plnej prevádzky môže Pylontech ďalej urýchľovať dodávky riešení skladovania energie na rezidenčnej, komerčnej a úžitkovej úrovni, čím prispeje k pokroku Austrálie smerom k čistej, spoľahlivej a odolnej energetickej budúcnosti.
„Založením lokálnej prevádzky sa snažíme priblížiť k našim zákazníkom – nielen geograficky, ale aj strategicky," dodal Ned Yu, generálny riaditeľ spoločnosti Pylontech Australia. „Tento míľnik nám umožňuje slúžiť trhu s ešte väčšou agilitou, inováciami a reakciami."
Otvorenie spoločnosti Pylontech Australia potvrdzuje poslanie spoločnosti podporovať globálnu energetickú transformáciu prostredníctvom bezpečných, spoľahlivých a udržateľných riešení skladovania energie.
O spoločnosti Pylontech
Spoločnosť Pylon Technologies Co., Ltd., založená v roku 2009 (Pylontech, SSE: 688063), je priekopníkom a lídrom v dodávaní systémov skladovania energie, ktorý integruje elektrochémiu, výkonovú elektroniku a technológie systémovej integrácie. S viac ako 2 miliónmi systémov nasadených po celom svete si Pylontech získava uznanie za inovácie a kvalitu po celom svete. Produktové portfólio spoločnosti pokrýva rezidenčné, komerčné a priemyselné využitia aj využitia v rozvodnej sieti, čím podporuje globálnych partnerov pri dosahovaní udržateľnej a bezpečnej energetickej transformácie.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg
Share this article