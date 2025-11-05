Pylontech annonce l'ouverture officielle de sa filiale australienne et renforce sa présence mondiale dans le domaine du stockage de l'énergie

SYDNEY, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co, Ltd. (« Pylontech », SSE : 688063), leader mondial des systèmes de stockage d'énergie, a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de sa filiale australienne à Sydney. Cette étape représente un grand pas en avant dans la stratégie d'expansion mondiale de l'entreprise et renforce son engagement à long terme sur les marchés australien et néo-zélandais du stockage de l'énergie.

L'établissement de Pylontech Australia signifie que la société est totalement prête à fonctionner, en fournissant des ventes localisées, des services techniques, une coordination de la chaîne d'approvisionnement et une assistance à la clientèle afin de mieux servir ses partenaires et clients dans toute la région.

« L'Australie est l'un des marchés de stockage d'énergie les plus dynamiques au monde, et nous sommes fiers d'avoir participé à son développement depuis l'installation de notre premier système il y a plus de dix ans », déclare Geoffrey Song, vice-président de Pylontech. « Le lancement de Pylontech Australia démontre notre volonté de soutenir les partenaires locaux par une collaboration plus étroite, un service plus rapide et des solutions plus complètes. »

L'Australie est devenue l'un des marchés du stockage de l'énergie les plus matures et à la croissance la plus rapide au monde, grâce à des objectifs nationaux ambitieux en matière de transition énergétique. Le gouvernement vise à réduire les émissions de 62 à 70 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à 2035, en s'appuyant sur des programmes tels que l'initiative « Cheaper Home Batteries », qui aide les ménages à s'engager dans la transition vers l'énergie propre. Avec cette nouvelle filiale désormais pleinement opérationnelle, Pylontech accélérera encore la fourniture de solutions de stockage d'énergie à l'échelle résidentielle, commerciale et utilitaire, contribuant ainsi aux progrès de l'Australie vers un avenir énergétique propre, fiable et résilient.

« En établissant une présence locale, nous voulons être plus proches de nos clients, non seulement géographiquement, mais aussi stratégiquement », ajoute Ned Yu, directeur général de Pylontech Australia. « Ce nouveau jalon nous permet de servir le marché avec encore plus d'agilité, d'innovation et de réactivité ».

L'ouverture de Pylontech Australia réaffirme la mission de l'entreprise, qui consiste à promouvoir la transformation énergétique mondiale grâce à des solutions de stockage de l'énergie sûres, fiables et durables.

À propos de Pylontech

Créé en 2009, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE : 688063) est un pionnier et un fournisseur de premier plan de systèmes de stockage d'énergie, intégrant des technologies d'électrochimie, d'électronique de puissance et d'intégration de systèmes. Avec plus de deux millions de systèmes déployés dans le monde, Pylontech est reconnu pour son innovation et sa qualité dans le monde entier. Le portefeuille de produits de l'entreprise couvre les applications résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que les applications à l'échelle du réseau, et aide les partenaires mondiaux à réaliser une transition énergétique durable et sûre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg