Pylontech Resmikan Anak Usaha di Australia, Perkuat Jangkauan di Pasar Penyimpanan Energi Global

Pendirian Pylontech Australia mencerminkan kesiapan perusahaan ini untuk beroperasi di pasar lokal. Pylontech Australia akan menyediakan layanan penjualan, dukungan teknis, koordinasi rantai pasokan, serta layanan pelanggan di tingkat regional. Dengan demikian, Pylontech semakin cepat memberikan dukungan bagi mitra dan klien di kawasan tersebut.

"Australia merupakan salah satu pasar penyimpanan energi yang paling dinamis di dunia, dan kami bangga telah menjadi bagian dari perjalanan Australia sejak sistem pertama Pylontech terpasang di pasar ini lebih dari 10 tahun lalu," ujar Geoffrey Song, Vice President, Pylontech. "Peluncuran Pylontech Australia membuktikan dedikasi kami untuk mendukung mitra lokal melalui kolaborasi yang lebih erat, layanan yang lebih cepat, dan solusi yang lebih menyeluruh."

Australia kini menjadi salah satu pasar penyimpanan energi yang paling maju dan berkembang di dunia. Lebih lagi, Australia memiliki target transisi energi nasional yang ambisius. Pemerintah Australia menargetkan penurunan emisi sebesar 62–70% pada tahun 2035 dari angka emisi pada 2005. Untuk itu, Australia menempuh berbagai program seperti "Cheaper Home Batteries Initiative" yang ikut mendorong pelanggan rumah tangga beralih ke energi bersih. Dengan anak usaha baru yang kini telah beroperasi, Pylontech akan mempercepat penyediaan solusi penyimpanan energi untuk sektor residensial, komersial, dan utilitas sehingga mendukung transisi Australia menuju masa depan energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan.

"Lewat anak usaha di Australia, kami ingin lebih dekat dengan pelanggan — tidak hanya secara geografis, namun juga secara strategis," tambah Ned Yu, General Manager, Pylontech Australia. "Dengan langkah ini, kami dapat melayani pasar secara lebih cepat, inovatif, dan responsif."

Peresmian Pylontech Australia menegaskan kembali misi perusahaan untuk mendorong transformasi energi global melalui solusi penyimpanan energi yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Tentang Pylontech

Berdiri pada 2009, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) adalah penyedia sistem penyimpanan energi terkemuka yang memadukan teknologi elektrokimia, elektronika daya, dan integrasi sistem. Setelah memasang lebih dari 2 juta sistem penyimpanan energi di seluruh dunia, Pylontech dikenal atas inovasi dan kualitas produk yang telah diakui secara global. Portofolio produk Pylontech mencakup segmen-segmen residensial, komersial & industri, serta jaringan listrik (grid-scale), mendukung mitra global dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan aman.

