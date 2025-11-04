Pylontech ogłasza oficjalne otwarcie australijskiego oddziału, umacniając swoją pozycję na globalnym rynku magazynowania energii

SYDNEY, 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. („Pylontech", SSE: 688063), światowy lider w dziedzinie systemów magazynowania energii, z dumą ogłasza oficjalne otwarcie australijskiego oddziału w Sydney. Jest ono ważnym krokiem naprzód w globalnej strategii ekspansji firmy, potwierdzającym jej długoterminowe zaangażowanie na rynkach magazynowania energii w Australii i Nowej Zelandii.

Utworzenie Pylontech Australia oznacza pełną gotowość operacyjną firmy, zapewniającą lokalną sprzedaż, serwis techniczny, koordynację łańcucha dostaw i obsługę klienta, co z kolei ma zapewnić lepszą obsługę partnerów i klientów w całym regionie.

„Australia jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków magazynowania energii na świecie i jesteśmy dumni z faktu, że uczestniczymy w jego rozwoju od momentu zainstalowania naszego pierwszego systemu ponad dziesięć lat temu" - powiedział Geoffrey Song, wiceprezes Pylontech. - „Uruchomienie Pylontech Australia świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na wspieraniu lokalnych partnerów poprzez zacieśnianie współpracy, usprawnianie obsługi i zwiększanie kompleksowości rozwiązań".

Australia stała się jednym z najbardziej dojrzałych i najszybciej rozwijających się rynków magazynowania energii na świecie, do czego przyczyniły się ambitne krajowe cele w zakresie transformacji energetycznej. Do 2035 r. rząd zamierza ograniczyć emisje o 62-70% względem poziomów z 2005 r. dzięki wsparciu programów takich jak inicjatywa „Cheaper Home Batteries" (tańsze akumulatory domowe), które pomagają gospodarstwom domowym w przejściu na czystą energię. Za sprawą nowego oddziału, który rozpoczął działalność w pełnym zakresie, Pylontech będzie w stanie jeszcze szybciej dostarczać rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i zakładów energetycznych, przyczyniając się do postępów Australii w kierunku czystej, niezawodnej i trwałej przyszłości energetycznej.

„Dzięki obecności na lokalnym rynku chcemy być bliżej naszych klientów - nie tylko pod względem geograficznym, ale także strategicznym" - dodał Ned Yu, dyrektor generalny Pylontech Australia. - „Za sprawą tej inwestycji możemy oferować naszym klientom jeszcze większą elastyczność, innowacyjność i szybkość działania".

Otwarcie oddziału Pylontech Australia podkreśla misję firmy, jaką jest wspieranie globalnej transformacji energetycznej poprzez bezpieczne, niezawodne i zrównoważone rozwiązania w zakresie magazynowania energii.

Pylontech

Założona w 2009 roku firma Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech, SSE: 688063) jest pionierskim, czołowym dostawcą systemów magazynowania energii, łączącym technologie elektrochemii, energoelektroniki i integracji systemów. Firma Pylontech, która ma na koncie ponad 2 miliony systemów wdrożonych na całym świecie, zyskała uznanie za swoją innowacyjność i jakość. Portfolio produktów firmy obejmuje zastosowania w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym oraz w sieciach energetycznych, zapewniając globalnym partnerom wsparcie w realizacji zrównoważonej i bezpiecznej transformacji energetycznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811791/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811792/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811813/3.jpg