Pylontech Lança Nova Geração de Solução de Armazenamento Residencial na Intersolar Europe 2024

MUNIQUE, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Pylontech, uma líder global em ESS com mais de 10 anos de experiência bem-sucedida no mercado de armazenamento de energia, lança sua nova geração de soluções de armazenamento residencial, Force H3X, na Intersolar Europe 2024.

A Force H3X é altamente integrada com bateria, BMS, inversor e EMS em um único sistema e é caracterizada por alta segurança, versatilidade sob demanda, desempenho excepcional e gerenciamento inteligente.

Solução com acoplamento em CA e solução híbrida

Potência monofásica variando de 3,6kW a 8kW, potência trifásica variando de 8kW a 15kW

Design modular para fácil ampliação de capacidade, começando de 10kWh até 210kWh

Controle dinâmico inteligente para melhorar a segurança e o desempenho

Gerenciamento inteligente dos serviços de energia

Conector sem cabos para fácil instalação

A Pylontech tem vem se concentrando no setor de armazenamento de energia há mais de 10 anos, com suas tecnologias em célula, gerenciamento de bateria, módulo e integração de sistema desenvolvidas internamente, entre outras. A empresa já entregou mais de um milhão de sistemas em todo o mundo. Com essa experiência tecnológica e de mercado profundamente enraizada, a Pylontech tem uma compreensão aprofundada de como atender às diversas necessidades de usuários finais, instaladores e distribuidores.

"A Force H3X foi projetada para atender às diversas necessidades dos clientes. É muito mais do que uma bateria de armazenamento ou uma simples combinação de inversor e bateria. Em vez disso, representa nossa resposta abrangente às demandas do mercado", disse Geoffrey Song, Vice-Presidente da Pylontech. "A Pylontech está dedicada a criar valor para os clientes por meio de soluções de armazenamento de energia confiáveis, eficientes e inteligentes. À medida que continuamos a explorar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia de armazenamento de energia, esperamos cooperar com mais parceiros para oferecer maior valor aos clientes enquanto contribuímos para o progresso da indústria e o desenvolvimento sustentável da sociedade."

Sobre a Pylontech

A Pylontech (código de ações: 688063) é uma provedora líder de sistemas de armazenamento de energia. Fundada em 2009, a Pylontech vem se dedicando ao setor de armazenamento de energia há mais de 10 anos. Ela integra verticalmente a cadeia industrial e domina tecnologias-chave em áreas como células de bateria, módulos, sistemas de gerenciamento de bateria e integração de sistemas. Os produtos e soluções de armazenamento de energia desenvolvidos e produzidos pela Pylontech atendem a uma ampla gama de cenários, incluindo residencial, aplicações comerciais e industriais, geração de nova energia, data centers e estações base de comunicação.

Após mais de uma década de desenvolvimento, a Pylontech já implantou mais de um milhão de conjuntos de sistemas de armazenamento de energia, atendendo a mais de 80 países e regiões em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2445016/video.mp4

FONTE Pylontech