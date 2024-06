Na Intersolar Europe 2024 Pylontech prezentuje nową generację rozwiązań do magazynowania energii w obiektach mieszkalnych

MONACHIUM, 24 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Na targach Intersolar Europe 2024 Pylontech, czołowy światowy dostawca rozwiązań ESS z przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku magazynowania energii, wprowadza nową generację rozwiązania do magazynowania energii na cele mieszkaniowe Force H3X.

Force H3X jest ściśle zintegrowane z akumulatorem, systemem zarządzania akumulatorami (BMS), falownikiem i systemem zarządzania energią (EMS), tworząc jeden system, który charakteryzuje wysokie bezpieczeństwo, dostosowana do potrzeb wszechstronność, znakomite parametry i inteligentne zarządzanie.

Rozwiązanie podłączone do prądu i rozwiązanie hybrydowe

Energia jednofazowa od 3,6kW do 8kW, energia trójfazowa od 8kW do 15kW

Modułowa budowa umożliwiająca łatwe zwiększanie pojemności, począwszy od 10kWh, a skończywszy na 210kWh

Inteligentne dynamiczne sterowanie dla poprawy bezpieczeństwa i parametrów

Inteligentne zarządzanie usługami energetycznymi

Bezprzewodowe złącze ułatwiające montaż

Pylontech koncentruje swoją działalność na sektorze magazynowania energii od przeszło 10 lat, opracowując własne technologie m.in. w zakresie ogniw, zarządzania akumulatorami, modułów i integracji systemów. Firma dostarczyła przeszło milion systemów na całym świecie. Dysponując dogłębnym doświadczeniem technologicznym i rynkowym, Pylontech doskonale wie, jak spełnić zróżnicowane potrzeby użytkowników końcowych, monterów i dystrybutorów.

„Force H3X zaprojektowano, aby wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów. Rozwiązanie to coś więcej niż akumulator do magazynowania energii czy proste połączenie falownika i akumulatora. Zamiast tego odpowiada ono w sposób kompleksowy na potrzeby rynku - powiedział Geoffrey Song, wiceprezes Pylontech. - Pylontech zależy na tworzeniu wartości dla klientów za pośrednictwem niezawodnych, wydajnych i inteligentnych rozwiązań do magazynowania energii. Badając możliwości rozwoju i zastosowań technologii magazynowania, chcemy nawiązać współpracę z kolejnymi partnerami, aby dostarczać klientom większą wartość i przyczyniać się do postępów branży zrównoważonego rozwoju społeczeństwa".

Źródło: Pylontech

Firma Pylontech (kod giełdowy: 688063) jest czołowym dostawcą systemów magazynowania energii. Firma została założona w 2009 roku i od przeszło 10 lat działa w sektorze magazynowania energii. Pylontech dokonuje pionowej integracji łańcucha przemysłowego i doskonali kluczowe technologie w takich obszarach jak ogniwa do akumulatorów, moduły, systemy zarządzania akumulatorami oraz integrację systemów. Oferowane produkty i rozwiązania opracowane i wytworzone przez Pylontech obejmują wiele scenariuszy, m.in. zastosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjne i przemysłowe, nowe systemy do wytwarzania energii, centra danych i komunikacyjne stacje bazowe.

Po przeszło dekadzie rozwoju firma Pylontech wdrożyła ponad milion sztuk systemów magazynowania energii, dostarczając je do ponad 80 krajów i regionów na świecie.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2445016/video.mp4