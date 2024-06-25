Pylontech запускает новое поколение решений для хранения энергии на Intersolar Europe 2024

МЮНХЕН, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке Intersolar Europe 2024 компания Pylontech, ведущий мировой поставщик ESS с более чем 10-летним успешным опытом работы на рынке накопителей энергии, запускает свое новое поколение решений для хранения энергии в жилых помещениях, Force H3X.

Решение Force H3X хорошо интегрировано с аккумуляторной батареей, BMS, инвертором и EMS в одной системе и характеризуется высокой безопасностью, гибкости по требованию, выдающейся производительностью и интеллектуальным управлением.

Решение для переменного тока и гибридное решение

Однофазная мощность от 3,6 кВт до 8 кВт, трехфазная мощность от 8 кВт до 15 кВт

Модульная конструкция для легкого расширения мощности от 10 кВтч до 210 кВтч

Интеллектуальное динамическое управление для повышения безопасности и производительности

Интеллектуальное управление энергетическими услугами

Бескабельный разъем для легкой установки

Pylontech уже более 10 лет фокусируется на секторе хранения энергии, в частности, благодаря собственным технологиям в области управления элементами, батареями, модулями и системной интеграцией. Компания поставила более миллиона систем по всему миру. Обладая таким глубоким технологическим и рыночным опытом, Pylontech имеет глубокое понимание того, как удовлетворять разнообразные потребности конечных пользователей, установщиков и дистрибьюторов.

«Решение Force H3X разработано для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Это не просто аккумулятор или простая комбинация инвертора и аккумулятора. Оно представляет собой наш комплексный ответ требованиям рынка, — сказал Джеффри Сонг (Geoffrey Song), вице-президент Pylontech. — Pylontech стремится создавать ценность для клиентов с помощью надежных, эффективных и интеллектуальных решений для хранения энергии. По мере того, как мы продолжаем изучать развитие и применение технологий хранения энергии, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с большим количеством партнеров, чтобы обеспечить большую ценность для клиентов, способствуя прогрессу отрасли и устойчивому развитию общества».

О компании Pylontech

Компания Pylontech (код акций: 688063) является ведущим поставщиком систем хранения энергии. Компания Pylontech, основанная в 2009 году, уже более 10 лет занимается сектором хранения энергии. Она вертикально интегрирует отраслевую цепочку и осваивает ключевые технологии в таких областях, как аккумуляторные элементы, модули, системы управления батареями и системная интеграция. Продукты и решения для хранения энергии, разработанные и производимые Pylontech, охватывают широкий спектр сценариев, включая жилые помещения, коммерческое и промышленное использование, новое производство энергии, центры обработки данных и базовые станции связи.

После более чем десятилетнего развития компания Pylontech развернула более миллиона комплектов систем хранения энергии, обслуживающих более 80 стран и регионов по всему миру.

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