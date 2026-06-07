Quantinuum 宣布其增額首次公開招股已完成交割

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年6月8日 /美通社/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (「Quantinuum」) 今日宣布，其增額首次公開招股已完成交割，定價為每股 60.00 美元，向公眾發售 28,000,000 股 A 類普通股。 所有股份均由 Quantinuum 發售。 是次發售在未扣除承銷折扣、佣金及其他招股開支前，所得款項總額為 16.8 億美元。 Quantinuum 的 A 類普通股以「QNT」為交易代號，於納斯達克全球市場 (Nasdaq Global Market) 掛牌。

J.P. Morgan 及 Morgan Stanley（按英文字母順序排列）擔任是次發售的聯席主承銷商兼聯席賬簿管理方；Jefferies 及 Evercore ISI 亦擔任賬簿管理方；BofA Securities、UBS Investment Bank、Cantor、Mizuho、Needham & Company、Societe Generale 及 TD Cowen 擔任聯席賬簿管理方；Craig-Hallum 及 Rosenblatt 則擔任是次發售的聯席經辦方。

與是次發售有關的註冊聲明已於 2026 年 6 月 3 日獲美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission，「SEC」) 宣布生效。 列載是次發售條款的招股章程已提交予 SEC，公眾可於 SEC 網站 www.sec.gov 瀏覽。 是次發售僅可透過招股章程進行。 招股章程可向以下機構索取：J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或電郵至 [email protected] 及 [email protected]；Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department；或電郵至 [email protected]；Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022；電話：(877) 821-7388；或電郵至 [email protected]；或 Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055；電話：888-474-0200；或電郵至 [email protected]。

本新聞稿並不構成出售該等證券的要約或購買該等證券要約的招攬；在任何州份或司法管轄區，如有關要約、招攬或出售在根據該州份或司法管轄區的證券法完成登記或取得資格前屬違法行為，則不得於該州份或司法管轄區出售任何該等證券。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代量子系統投入商業應用。這些系統建基於成熟的量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構，並透過創新設計及功能加以實現。按截至 2025 年 12 月 31 日的平均雙量子位元閘極保真度計算，其準確度達到業界最高水平。 Quantinuum 與製藥、材料科學、金融服務及政府與工業市場等領域的市場領導者積極合作。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

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