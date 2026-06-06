Quantinuum annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne élargi

BROOMFIELD, Colorado, 6 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq : QNT) (« Quantinuum ») annonce aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne de 28 000 000 d'actions ordinaires de catégorie A à un prix d'offre initial de 60,00 $ par action. Toutes les actions ont été offertes par Quantinuum. Le produit brut total de l'offre, avant déduction des escomptes et commissions de souscription et des autres frais d'offre, s'est élevé à 1,68 milliard de dollars. Les actions ordinaires de classe A de Quantinuum sont cotées sur le Nasdaq Global Market sous le mnémo « QNT ».

J.P. Morgan et Morgan Stanley (dans l'ordre alphabétique) ont agi en tant que chefs de file conjoints de la tenue des livres pour l'offre ; Jefferies et Evercore ISI ont également agi en tant que chefs de file de la tenue des livres ; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Société Générale et TD Cowen ont agi en tant que chefs de file conjoints de la tenue des livres ; et Craig-Hallum et Rosenblatt ont agi en tant que cogestionnaires pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement relative à cette offre a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 3 juin 2026. Un prospectus décrivant les conditions de l'offre a été déposé auprès de la SEC et est disponible sur le site internet de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. L'offre n'est disponible que par l'intermédiaire d'un prospectus. Des copies du prospectus peuvent être obtenues auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à [email protected] et [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, À l'attention de : Prospectus Department ou par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected] ; Jefferies LLC, À l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par e-mail à [email protected] ; ou Evercore Group L.L.C., À l'attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, par téléphone au 888-474-0200 ou par e-mail à [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a déployé commercialement plusieurs générations de systèmes quantiques basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mis en œuvre avec de nouvelles conceptions et capacités pour atteindre les niveaux de précision les plus élevés de l'industrie sur la base de la fidélité moyenne de la porte à deux qubits au 31 décembre 2025. Quantinuum a des engagements actifs avec des leaders du marché dans les domaines de la pharmacie, de la science des matériaux, des services financiers et des marchés gouvernementaux et industriels. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société dispose d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour.

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