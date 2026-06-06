퀀티넘, 규모가 확대된 기업공개 완료 발표

브룸필드, 콜로라도, 2026년 6월 6일 /PRNewswire/ -- 퀀티넘(Quantinuum Inc.)(Nasdaq: QNT)(이하 '퀀티넘')이 6월 5일 클래스 A 보통주 2800만 주를 주당 미화 60달러의 기업공개 가격으로 공모한 규모가 확대된 기업공개를 완료했다고 발표했다. 모든 주식은 퀀티넘이 공모했다. 인수 할인 및 수수료와 기타 공모 비용을 공제하기 전 공모 총액은 미화 16억 8000만 달러였다. 퀀티넘의 클래스 A 보통주는 티커 심볼 'QNT'로 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에 상장되어 있다.

J.P. 모건(J.P. Morgan)과 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 알파벳순으로 이번 공모의 공동 대표 액티브 북러닝 매니저로 참여했으며, 제퍼리스(Jefferies)와 에버코어 ISI(Evercore ISI)도 액티브 북러닝 매니저로 참여했다. BofA 증권(BofA Securities), UBS 투자은행(UBS Investment Bank), 캔터(Cantor), 미즈호(Mizuho), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company), 소시에테 제네랄(Societe Generale), TD 코웬(TD Cowen)이 공동 주관사(joint-book running managers) 역할을 수행했고, 크레이그할럼(Craig-Hallum)과 로젠블랫(Rosenblatt) 공동 매니저로 참여했다.

이번 공모와 관련한 등록신고서는 2026년 6월 3일 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)에 의해 효력이 발생했다. 공모의 조건과 내용을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다. 이번 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어진다. 투자설명서 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 또는 이메일 [email protected] 및 [email protected], Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department 또는 이메일 [email protected], Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일 [email protected], Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, 전화 888-474-0200 또는 이메일 [email protected]을 통해 받을 수 있다.

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퀀티넘 소개

퀀티넘은 양자 컴퓨팅을 실제 환경에 배포할 수 있도록 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적인 양자 컴퓨팅 기업이다. 회사는 확립된 QCCD 아키텍처를 기반으로 구축된 여러 세대의 양자 시스템을 상업적으로 배포했으며, 새로운 설계와 기능을 적용해 2025년 12월 31일 기준 평균 2큐비트 게이트 충실도를 바탕으로 업계 최고 수준의 정확도를 달성했다. 퀀티넘은 제약, 재료 과학, 금융 서비스, 정부 및 산업 시장 전반의 시장 선도 기업들과 활발히 협력하고 있다. 퀀티넘의 본사는 콜로라도주 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 카타르 및 싱가포르 전역에 추가 시설을 두고 있다.

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SOURCE Quantinuum