Quantinuum anuncia el cierre de su oferta pública inicial ampliada

BROOMFIELD, Colorado, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial ampliada de 28.000.000 acciones de sus acciones ordinarias de Clase A, a un precio de oferta pública inicial de 60,00 dólares por acción. Quantinuum ofreció la totalidad de las acciones. Los ingresos brutos agregados mediante la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción, así como otros gastos de la oferta, sumaron un total de 1.680 millones de dólares. Las acciones ordinarias de Clase A de Quantinuum cotizan en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo de cotización "QNT".

J.P. Morgan y Morgan Stanley (en orden alfabético) actuaron como agentes de colocación de activos principales de forma conjunta en la oferta; Jefferies y Evercore ISI también se desempeñaron como agentes activos de la colocación; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale y TD Cowen actuaron como agentes de colocación conjuntos, en tanto que Craig-Hallum y Rosenblatt participaron como coagentes de colocación de la oferta.

La Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC", por sus siglas en inglés) declaró efectiva la declaración de registro relativa a esta oferta el 3 de junio de 2026. El prospecto acerca de la oferta y que describe los términos de la misma se presentó ante la SEC y se encuentra disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La oferta está disponible únicamente a través de un Departamento de Prospectos. Se pueden obtener copias del prospecto mediante: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, a la atención de: Prospectus Department o por correo electrónico a [email protected]; Jefferies LLC, a la atención de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, Nueva York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a [email protected]; o Evercore Group L.L.C., a la atención de: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, Nueva York 10055, por teléfono al 888-474-0200 o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de estos estados o jurisdicciones.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado múltiples generaciones de sistemas cuánticos a nivel comercial que se han construido sobre una arquitectura QCCD bien establecida, la cual se ha implementado con diseños y capacidades novedosos para lograr los niveles de precisión más altos de la industria basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025. Quantinuum tiene compromisos activos con líderes del mercado en productos farmacéuticos, ciencia de los materiales, servicios financieros y mercados gubernamentales e industriales. La sede de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

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FUENTE Quantinuum