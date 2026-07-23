퀀티넘, 최고 법률 책임자 및 최고 인사 책임자 임명

브룸필드, 콜로라도, 2026년 7월 23일 /PRNewswire/ -- 선도적인 양자 컴퓨팅 회사인 퀀티넘(Quantinuum, Inc., NASDAQ:QNT)이 2026년 7월 13일 자로 로빈 슐만(Robin Schulman)을 최고 법률 책임자 겸 이사회 서기로, 2026년 5월 26일 자로 로리 오번(Rory O'Byrne)을 최고 인재 책임자로 각각 임명했다고 7월 22일 발표했다. 슐만과 오번 모두 퀀티넘의 라지브 하즈라(Rajeeb Hazra) 사장 겸 최고경영자에게 보고한다.

퀀티넘의 라지브 하즈라 사장 겸 최고경영자는 "퀀티넘이 상장기업으로서 흥미로운 새로운 장에 진입하는 가운데, 로빈과 로리를 우리 경영진으로 맞이하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "로빈과 로리 모두 변혁의 시기를 거치는 기술 기업들을 이끈 풍부한 경험을 가진 매우 뛰어난 리더이다. 고성과 조직과 세계적 수준의 기능을 구축한 이들의 검증된 실적은, 우리가 사업을 계속 확장하고 양자 컴퓨팅의 상용화가 가속화되는 가운데 퀀티넘에게 매우 귀중한 이점을 제공할 것"이라고 덧붙였다.

슐만은 급속한 확장, 전략적 전환, 상장기업으로의 진화 시기를 거치는 고성장 기술 기업들을 이끈 20년 이상의 법률 및 임원 리더십 경험을 가지고 퀀티넘에 합류했으며, 전략을 실행으로 전환하고 지속가능한 성장을 위한 기반을 구축한 실적을 보유하고 있다. 가장 최근에 슐만은 깃랩(GitLab)에서 최고 법률 책임자 겸 기업 업무 총괄을 역임하며 거의 7년간 회사의 글로벌 법무, 컴플라이언스, 정책, 경쟁, 지식재산권, 기업 개발, 지속 가능성, 개인정보보호 전략을 주도했다. 그전에는 카우치베이스(Couchbase)와 뉴렐릭(New Relic)에서 최고 법률 책임자를 역임했으며 어도비(Adobe Inc.)에서 고위 리더십 직책을 맡았다.

퀀티넘의 최고 법률 책임자 겸 기업 비서인 로빈 슐만은 "퀀티넘은 획기적인 과학과 실제 세계 상업적 영향력이 만나는 매력적인 지점에 자리하고 있으며, 회사의 여정에서 이 중요한 순간에 팀에 합류하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "라즈, 이사회, 경영진과 협력하여 퀀티넘의 지속적인 성장과 장기적인 성공을 지원하는 견고한 기반을 구축하기를 기대한다"고 덧붙였다.

오번은 기술, 에너지, 광업, 산업 부문에 걸쳐 상장기업과 사모펀드 지원 조직들을 이끈 25년 이상의 글로벌 인사 경험을 가지고 있다. 가장 최근에 오번은 어드밴스드 에너지(Advanced Energy)에서 최고 인사 책임자를 역임하며 통합, 전환 및 운영 확장 시기에 회사의 인사팀을 주도했다. 그전에는 조나 에너지(Jonah Energy LLC)에서 최고 인사 책임자를, MRC 글로벌(MRC Global)에서 글로벌 인사 수석부사장을 역임했다.

퀀티넘의 최고 인사 책임자인 로리 오번은 "회사, 더 넓게는 양자 컴퓨팅 분야 모두에게 매우 중요한 순간에 퀀티넘에 합류하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "급속한 성장 시기를 거치는 조직들이 확장하도록 돕는 데 경력을 쌓아온 만큼 상장기업으로서 퀀티넘의 다음 장을 지원할 인재, 문화 및 인프라를 구축하게 되어 기대가 크다. 향후 수십 년을 정의할 기술의 최전선에 있는 조직을 형성하는 데 도움을 줄 수 있는 드문 기회"라고 덧붙였다.

퀀티넘 소개

퀀티넘은 실제 환경에서 양자 컴퓨팅을 도입할 수 있도록 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적인 양자 컴퓨팅 회사다. 회사는 탄탄한 QCCD 아키텍처를 기반으로 구축된 여러 세대의 트랩드 이온 기반 양자 시스템을 상용 배포했으며, 평균 2큐비트 게이트 충실도를 기반으로 업계 최고 정확도 수준을 달성하기 위해 새로운 설계와 역량으로 이를 구현했다.[1] 퀀티넘은 제약, 재료 과학, 금융서비스, 정부 및 산업 시장은 물론 전 세계 학계 및 연구 기관의 시장 리더들과 활발한 협력 관계를 맺고 있다. 회사는 최고 수준의 과학자와 연구자들을 포함해 전 세계적으로 약 700명의 직원을 보유하고 있다. 기술 팀의 70% 이상이 박사 또는 석사 학위를 보유하고 있다. 퀀티넘의 본사는 콜로라도 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 카타르 및 싱가포르에 추가 시설을 두고 있다.

자세한 정보는 www.quantinuum.com에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술에 관한 주의 사항

이 보도자료는 1995년 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있는 특정 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. '예상하다', '가정하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수도 있다', '계획하다', '잠재적인', '예측하다', '투사하다', '미래', '~일 것이다', '추구하다', '예견할 수 있는'과 같은 단어, 이들 단어의 부정형 또는 유사한 용어와 표현은 미래 예측 진술임을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술은 당사 경영진의 경험과 과거 추세, 현재의 경제 및 산업 조건, 예상되는 향후 개발 및 기타 적절하다고 믿는 요인에 대한 인식을 바탕으로 한 특정 가정 및 평가를 근거로 한다. 본 자료에 포함된 미래 예측 진술은 당사의 운영, 시장, 제품, 서비스 및 가격에 영향을 미치는 경제적, 경쟁적, 정부 및 기술적 요인을 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 중대한 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 수시로 새로운 요인이 등장하며, 퀀티넘이 이러한 모든 요인을 예측하는 것은 불가능하다. 모든 미래 예측 진술은 해당 진술이 작성된 날짜를 기준으로만 말하며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 퀀티넘은 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

[1] 2025년 12월 31일 기준

SOURCE Quantinuum