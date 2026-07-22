Quantinuum nomme sa directrice juridique et son directeur des ressources humaines

BROOMFIELD, Colorado, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, Inc. (NASDAQ : QNT), une entreprise de premier plan dans le domaine de l'informatique quantique, annonce aujourd'hui la nomination récente de Robin Schulman au poste de directrice juridique et de secrétaire générale, à compter du 13 juillet 2026, et de Rory O'Byrne au poste de directeur des ressources humaines, à compter du 26 mai 2026. Mme Schulman et M. O'Byrne relèvent tous deux de Rajeeb Hazra, président et CEO de Quantinuum.

« Alors que Quantinuum entame un nouveau chapitre prometteur en tant que société cotée en bourse, nous sommes ravis d'accueillir Robin et Rory au sein de notre équipe de direction », déclare Rajeeb Hazra, président et CEO de Quantinuum. « Robin et Rory sont tous deux des dirigeants chevronnés qui possèdent une grande expérience dans l'accompagnement d'entreprises technologiques en période de transformation. Leur expérience avérée dans la mise en place d'organisations hautement performantes et de fonctions de niveau mondial constituera un atout inestimable pour Quantinuum, alors que nous continuons à développer nos activités et que la commercialisation de l'informatique quantique s'accélère. »

Mme Schulman rejoint Quantinuum avec plus de deux décennies d'expérience dans les domaines juridique et de la direction, acquise en accompagnant des entreprises technologiques à forte croissance lors de phases d'expansion rapide, de transformation stratégique et d'introduction en bourse. Elle a fait ses preuves dans la mise en œuvre concrète des stratégies et dans la mise en place des fondements d'une croissance durable. Plus récemment, Mme Schulman a occupé les fonctions de directrice juridique et responsable des affaires générales chez GitLab, où elle a passé près de sept ans à diriger la stratégie mondiale de l'entreprise en matière de droit, de conformité, de politiques, de concurrence, de propriété intellectuelle, de développement d'entreprise, de développement durable et de protection de la vie privée. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice juridique chez Couchbase et New Relic, et des postes de direction chez Adobe Inc.

« Quantinuum se situe à la croisée fascinante entre une science révolutionnaire et un impact commercial concret, et je suis absolument ravie de rejoindre l'équipe à ce moment crucial de l'histoire de l'entreprise », déclare Robin Schulman, directrice juridique et secrétaire générale de Quantinuum. « Je me réjouis de collaborer avec Raj, notre conseil d'administration et l'équipe de direction afin de jeter des bases solides qui permettront à Quantinuum de poursuivre sa croissance et d'assurer son succès à long terme. »

M. O'Byrne apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine des ressources humaines, acquise à la tête d'organisations cotées en bourse ou financées par des fonds d'investissement privés, dans les secteurs de la technologie, de l'énergie, des mines et de l'industrie. Plus récemment, M. O'Byrne a occupé le poste de directeur des ressources humaines chez Advanced Energy, où il a dirigé l'équipe des ressources humaines de l'entreprise pendant une période marquée par l'intégration, la transformation et l'expansion opérationnelle. Auparavant, il a occupé le poste de directeur des ressources humaines chez Jonah Energy LLC et celui de vice-président principal chargé des ressources humaines mondiales chez MRC Global.

« Je suis ravi de rejoindre Quantinuum à un moment aussi décisif pour l'entreprise et pour l'informatique quantique en général », déclare Rory O'Byrne, directeur des ressources humaines de Quantinuum. « Ayant consacré ma carrière à aider des entreprises à s'adapter à des périodes de croissance rapide, je me réjouis de mettre en place les équipes, la culture d'entreprise et l'infrastructure qui accompagneront Quantinuum dans sa nouvelle étape en tant que société cotée en bourse. C'est une occasion rare de contribuer à façonner une organisation à la pointe d'une technologie qui marquera les décennies à venir. »

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a commercialisé plusieurs générations de systèmes quantiques à ions piégés, basés sur l'architecture QCCD bien établie, qu'elle a mise en œuvre avec des conceptions et des capacités innovantes afin d'atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur, sur la base d'une fidélité moyenne des portes à deux qubits.[1] Quantinuum collabore activement avec des leaders du marché dans les secteurs pharmaceutique, des sciences des matériaux, des services financiers, ainsi qu'avec les marchés publics et industriels, sans oublier les établissements universitaires et de recherche du monde entier. L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technique sont titulaires d'un doctorat ou d'un master. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour.

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[1] Au 31 décembre 2025