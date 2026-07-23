Quantinuum 任命法務總監及人事總監

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年7月24日 /美通社/ -- 頂尖量子運算公司 Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT) 今日公佈，最近已委任 Robin Schulman 為法務總監 (CLO) 兼公司秘書，於 2026 年 7 月 13 日履新；同時委任 Rory O'Byrne 為人事總監 (CPO)，於 2026 年 5 月 26 日履新。Schulman 女士及 O'Byrne 先生均直接向 Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 匯報工作。

Quantinuum 總裁兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「Quantinuum 作為上市公司，正邁向令人振奮的新階段，我們很高興 Robin 和 Rory 加入本公司的領導層團隊。Robin 和 Rory 均為成就卓越的領袖，具備豐富經驗，善於帶領科技企業走過變革階段。兩人過去在建構高效組織及世界級職能部門方面的輝煌成績，將為 Quantinuum 注入難能可貴的助力，而此正值我們業務持續擴張，且量子運算的商業化也正加速推進。」

Schulman 女士加入 Quantinuum，擁有逾二十年的法律及高層管理經驗，曾帶領高速增長的科技企業走過迅速擴充、策略轉型及邁向上市公司的歷程，並擅長實踐策略，以及為可持續發展奠下根基。在加入前，Schulman 女士曾擔任 GitLab 的法務總監兼企業事務主管，她在該公司任職近七年，負責領導公司的全球法律、合規、政策、競爭、知識產權、企業發展、可持續發展及私隱策略。此前，她曾先後擔任 Couchbase 及 New Relic 的法務總監，並於 Adobe Inc. 出任高級領導崗位。

Quantinuum 法務總監兼公司秘書 Robin Schulman 說：「Quantinuum 處於開創性科學與實際商業影響力的迷人交匯點，我對能在公司發展的這個重要時刻加入團隊感到無比雀躍。我期待與 Raj、董事會及領導層團隊攜手，建立穩固根基，以支撐 Quantinuum 未來的持續增長及長遠成就。」

O'Byrne 先生累積了逾 25 年的環球人力資源資歷，曾於科技、能源、採礦及工業等行業，領導上市公司及私募股權支持的組織。在加入前，O'Byrne 先生曾於 Advanced Energy 出任人事總監，並在該公司經歷整合、變革及業務擴充的時期，帶領其人力資源部門。此前，他亦曾出任 Jonah Energy LLC 的人力資源總監，並於 MRC Global 擔任全球人力資源高級副總裁一職。

Quantinuum 人事總監 Rory O'Byrne 表示：「我深感振奮，能在這個對 Quantinuum 及量子運算領域皆舉足輕重的時刻加入公司。我的職業生涯一直致力幫助組織在高速成長期擴展，如今我期盼為 Quantinuum 建構人才、文化及基礎設施，以支持其作為上市公司的下一階段發展。塑造位居技術最前線的組織，而此技術更將引領未來數十年的走向，實乃難能可貴的機遇。」

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。公司已將多代基於離子阱的量子系統投入商業應用，其建立在成熟的量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構上，並透過創新設計與功能，在平均雙量子位元閘極保真度方面達到業內最高的精準水平。[1] Quantinuum 與製藥、物料科學、金融服務、政府及工業等領域的市場領導者，以及全球的學術和研究機構，均建立了積極的合作關係。公司擁有約 700 名員工，遍佈全球，團隊匯聚頂尖的科學家及研究人員。技術團隊中，超過 70% 成員擁有博士或碩士學位。Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantinuum.com

有關前瞻性陳述的警示陳述

本新聞稿載有可能被視為 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的聲明。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「或許」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「規劃」、「未來」、「將會」、「尋求」、「可預見」等詞彙、其否定形式，或類似用語及詞句，均旨在識別前瞻性陳述。此類陳述建基於我方管理層根據自身經驗、對歷史趨勢的理解、當前經濟及行業狀況、預期的未來發展，以及其認為相關的其他因素，所作出的若干假設及評估。本新聞稿中的前瞻性陳述亦受到多項重大風險及不確定因素所影響，其中包括但不限於影響我方業務營運、市場、產品、服務及定價的經濟、競爭、政府及技術層面因素。新因素不時出現，而 Quantinuum 無法預測所有該等變數。任何前瞻性陳述僅反映其發表當日的情況，除法律另有規定外，Quantinuum 概無義務因新資訊、未來事件或其他情況而更新或修訂任何前瞻性陳述。

[1] 截至 2025 年 12 月 31 日止

SOURCE Quantinuum