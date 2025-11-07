Quantinuum est sélectionné par la DARPA pour passer à l'étape B de la Quantum Benchmarking Initiative

Grâce aux systèmes quantiques les plus avancés du secteur et à son évolutivité, Quantinuum sera en mesure de proposer des services d'informatique quantique à des fins commerciales d'ici le début des années 2030

BROOMFIELD, Colorado, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, le leader mondial de l'informatique quantique, a été sélectionné par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en tant que fournisseur pour passer à l'étape B de la Quantum Benchmarking Initiative (QBI) de la DARPA.

La DARPA utilise la QBI pour évaluer la probabilité technique qu'un ordinateur quantique à l'échelle de l'utilisateur soit disponible au plus tard en 2033. Ce programme en plusieurs étapes fait suite à l'étape A, qui a duré six mois et au cours de laquelle Quantinuum a développé et livré un concept détaillé pour un système à grande échelle appelé « Lumos ».

L'année dernière, Quantinuum a publié sa feuille de route jusqu'à la fin de la décennie, avec Apollo, un ordinateur quantique universel et entièrement tolérant aux pannes, dont le lancement est prévu pour 2029. Lumos est un nouvel ajout à la feuille de route de Quantinuum, qui prévoit de développer des systèmes de plus en plus grands jusqu'aux années 2030.

« Cette sélection reconnaît la force et la maturité de notre feuille de route et le travail que nos équipes ont déjà accompli », déclare Rajeeb Hazra, président et CEO de Quantinuum. « Lumos prolonge notre feuille de route jusqu'à la prochaine décennie et offre à la DARPA une voie concrète et sans risque pour parvenir à l'informatique quantique à grande échelle d'ici 2033. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec la DARPA et nos partenaires de l'écosystème pour faire avancer cet important objectif national. »

La phase B consistera en une évaluation basée sur les performances, d'une durée d'un an, réalisée par l'équipe de test et d'évaluation de la DARPA, au cours de laquelle Quantinuum élaborera une feuille de route détaillée en matière de R&D pour Lumos afin de valider les hypothèses techniques, les méthodes de vérification et les plans de mise à l'échelle en vue d'atteindre l'objectif de 2033.

Hier, Quantinuum a déployé son système de dernière génération, « Helios », conformément à sa feuille de route. Grâce aux qubits physiques et aux qubits logiques avec la plus haute fidélité de tous les systèmes commerciaux et grâce à une pile logicielle de nouvelle génération dotée d'un langage de programmation moderne de haut niveau, Helios est conçu pour accélérer l'adoption de l'informatique quantique. Le système a déjà été utilisé pour simuler la supraconductivité à haute température et le magnétisme à des échelles sans précédent, deux applications qui présentent un intérêt pour les usages critiques et industriels.

