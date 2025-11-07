Quantinuum, seleccionada por DARPA para avanzar a la fase B de la QBI

-Quantinuum, seleccionada por DARPA para avanzar a la fase B de la iniciativa de evaluación comparativa cuántica

Con los sistemas cuánticos más avanzados de la industria y una probada capacidad de escalabilidad, Quantinuum está en camino de ofrecer computación cuántica a escala de servicios públicos a principios de la década de 2030

BROOMFIELD, Colo., 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, líder mundial en computación cuántica, ha sido seleccionada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) como contratista para avanzar a la Fase B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica (QBI) de DARPA.

DARPA está utilizando QBI para evaluar la probabilidad técnica de que una computadora cuántica a escala de servicios públicos esté disponible a más tardar en 2033. Este programa multifásico, en su Fase B, da continuidad a una Fase A de seis meses, durante la cual Quantinuum desarrolló y presentó un diseño conceptual detallado para un sistema a escala de servicios públicos denominado "Lumos".

El año pasado, Quantinuum publicó su hoja de ruta pública hasta finales de la década, con Apollo —una computadora cuántica universal y totalmente tolerante a fallos— cuyo lanzamiento está previsto para 2029. Lumos es una nueva incorporación a la hoja de ruta, ya que Quantinuum planea desarrollar sistemas cada vez más grandes durante la década de 2030.

"Esta selección reconoce la solidez y la madurez de nuestra hoja de ruta y el trabajo que nuestros equipos ya han realizado", declaró el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Lumos amplía nuestra hoja de ruta a la próxima década y proporciona a DARPA un camino concreto y con riesgos mitigados para lograr la computación cuántica a escala de servicios públicos para 2033. Esperamos colaborar con DARPA y nuestros socios del ecosistema para impulsar este importante objetivo nacional".

La Fase B consistirá en una evaluación de rendimiento de un año de duración, a cargo del equipo de Pruebas y Evaluación de DARPA. En ella, Quantinuum desarrollará una hoja de ruta detallada de I+D para Lumos con el fin de validar las hipótesis técnicas, los métodos de verificación y los planes de escalado para cumplir el objetivo de 2033.

Ayer, Quantinuum implementó su sistema de última generación, "Helios", cumpliendo con el cronograma previsto. Con los cúbits físicos y lógicos de mayor fidelidad de cualquier sistema comercial, y una pila de software de última generación que incluye un lenguaje de programación moderno de alto nivel, Helios está diseñado para acelerar la adopción de la computación cuántica. El sistema ya se ha utilizado para simular la superconductividad y el magnetismo a altas temperaturas a escalas sin precedentes: dos aplicaciones de gran relevancia para la industria.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es líder mundial en computación cuántica. Sus sistemas cuánticos ofrecen el máximo rendimiento en todos los estándares de la industria. Los más de 630 empleados de Quantinuum, entre ellos más de 370 científicos e ingenieros, distribuidos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, impulsan la revolución de la computación cuántica.

