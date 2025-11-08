Quantinuum ha sido seleccionada por DARPA para avanzar a la Etapa B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica

Con los sistemas cuánticos más avanzados de la industria y la capacidad comprobada de escalar, Quantinuum va por buen camino para ofrecer computación cuántica a escala comercial a principios de la década de 2030

BROOMFIELD, Colorado, 8 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, el líder mundial en computación cuántica, ha sido seleccionado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) como contratista para avanzar a la Etapa B de la Iniciativa de Evaluación Comparativa Cuántica (QBI, por sus siglas en inglés) de DARPA.

DARPA utiliza QBI para evaluar la probabilidad técnica de que una computadora cuántica a escala comercial esté disponible a más tardar en 2033. En un programa de varias etapas, la Etapa B sucede a un esfuerzo de seis meses durante la Etapa A en la que Quantinuum desarrolló y entregó un diseño conceptual detallado para un sistema de escala comercial denominado "Lumos".

El año pasado, Quantinuum lanzó su hoja de ruta pública hasta el final de la década con Apollo, una computadora cuántica universal y totalmente tolerante a fallas, programada para su lanzamiento en 2029. Lumos es una nueva incorporación a la hoja de ruta, ya que Quantinuum esboza planes para desarrollar sistemas cada vez más grandes en la década de 2030.

"Esta selección reconoce la fortaleza y madurez de nuestra hoja de ruta y el trabajo que nuestros equipos ya han realizado", expresó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum. "Lumos extiende nuestra hoja de ruta a la próxima década y traza para DARPA un camino concreto y sin riesgos para alcanzar la computación cuántica a escala comercial en 2033. Esperamos asociarnos con DARPA y nuestros socios del ecosistema para avanzar en este importante objetivo nacional".

La Etapa B consistirá en una evaluación basada en el desempeño y de un año de duración por parte del equipo de Pruebas y evaluación de DARPA en la que Quantinuum desarrollará una hoja de ruta detallada de investigación y desarrollo para que Lumos valide los supuestos técnicos, los métodos de verificación y los planes de escalamiento para cumplir el objetivo de 2033.

Ayer, Quantinuum implementó su sistema de última generación, "Helios", según lo programado en su hoja de ruta. Con los qubits físicos y lógicos de mayor fidelidad que los de cualquier sistema comercial, así como una pila de software de próxima generación con un lenguaje de programación moderno y de alto nivel, Helios está diseñado para acelerar la adopción de la computación cuántica. El sistema ya se ha utilizado para simular la superconductividad y el magnetismo a altas temperaturas a escalas sin precedentes, dos aplicaciones relevantes para servicios industriales críticos.

Quantinuum es el líder mundial en computación cuántica. Los sistemas cuánticos de la empresa ofrecen el máximo rendimiento en todos los parámetros del sector. Los más de 630 empleados de Quantinuum, entre ellos más de 370 científicos e ingenieros, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, están impulsando la revolución de la computación cuántica.

